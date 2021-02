Carla Morrison le canta al amor propio y a las emociones

Para la cantante tecatense Carla Morrison, la pandemia ha sido una etapa que le ha traído grandes cambios en su vida, algunos para bien, pero otros “bastantes gachos”: grabó una canción junto a Ricky Martin, quien se declaró su fan; lanzó dos sencillos en los que habla de la salud mental y emocional; pero también en diciembre su padre falleció víctima del Covid-19 y a inicios de año se mudó de París a Los Ángeles.

“Ha sido muy intenso, pero ha tenido sus ratos tranquilos... En general, ha sido un proceso difícil para mí, pero de mucho aprendizaje personal, de realmente tratar de aprender de lo que me ha estado pasando”, compartió en entrevista telefónica con La Razón.

Por esta razón y para canalizar todos estos sentires, así como celebrar la vida y el amor, la intérprete de “Disfruto” ofrecerá el próximo 14 de febrero su primer concierto vía streaming, el cual aseguró será una experiencia en la cual todos sus seguidores se sentirán incluidos.

“Va a ser una velada romántica, pero también queremos que sea un setlist en el que estemos cantando de amor propio y las cosas que tenemos que afrontar, como la ansiedad; pues muchas personas en esta crisis sanitaria han tenido que terminar con sus relaciones, pues el encierro no ha ayudado mucho en sus dinámicas de pareja o emocionales. Por ello no quiero que todo mundo se sienta triste o abandonado, sino que la gente se sienta incluida y celebre el amor en general”, detalló la cantante.

Los Ángeles me permite estar más cerca de mi familia, algo que ya me hacía falta; con la pandemia no se me hacía padre estar tan lejos de ellos, más ahora con la pérdida de mi papá. Siento que me hace bien estar cerca de ellos y tengo la oportunidad de vivir aquí gracias a mi padre