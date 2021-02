Gabriel Soto da nuevos detalles sobre su VIDEO sexual ¿ya sabe quién lo difundió?

Gabriel Soto reveló nuevos detalles del video sexual que se filtró, motivo por el cual señaló que ya presentó una denuncia para encontrar al o a la responsable de difundir la grabación íntima.

“La fiscal me está ayudando mucho en ese sentido y la demanda está ahí y estoy seguro que el o la culpable de haber filtrado esto va a ir a la cárcel de cuatro a siete años. Dejemos que la investigación tome su curso y estoy seguro que se va a dar con el culpable o la culpable”, expresó al programa “Primer Impacto”.

Gabriel Soto detalló que la demanda se amparó bajo la Ley Olimpia, la cual sanciona la publicación de videos y fotografías íntimos sin consentimiento.

“Se estableció una demanda con la ayuda de mucha gente del gobierno aquí en México, hay una ley, que se llama Ley Olimpia, que protege precisamente los derechos a la violación a la intimidad, nadie tiene derecho sin tu consentimiento ni a publicar ni a compartir ese tipo de contenidos, ya que son personales, y esperemos que la ley tome su cauce”, explicó.

El actor Gabriel Soto se volvió tendencia en redes sociales el pasado 21 de diciembre por la filtración de un video sexual con el cual lo han comparado en el clip que se viralizó del exjugador Luis Roberto Alves, Zague. Por esta situación hasta fue blanco de memes en Twitter.

GABRIEL SOTO DEFIENDE SU DERECHO A LA INTIMIDAD

El actor Gabriel Soto, quien recientemente de comprometió con Irina Baeva, defendió su derecho a la intimidad y expresar su sexualidad sin temor a que difundan esos materiales.

“Yo digo: ‘¿Qué tiene de malo grabarse?’, uno puede hacer lo que quiera en la intimidad, yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi cuerpo, y si me quiero grabar o no me quiero grabar es mi problema, aquí el delito es hacerlo público y hacerlo viral. Esa es una violación a mi intimidad”, señaló.

