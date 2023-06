Wendy Guevara es la mujer trans más famosa del país debido a su participación en el reality show La Casa de los Famosos México y su popularidad es tan grande que ya llegó hasta Nueva York, aunque ella diga que no tiene visa.

La noche de este martes, Wendy Guevara sorprendió al aparecer en las pantallas de Times Square de Nueva York con un mensaje en el que se lee: “Estoy en Times Square y la quedo”.

Wendy Guevara aparece en Times Square en Nueva York Foto: Especial

Los fans de la influencer se emocionaron mucho al verla en este icónico lugar de Nueva York y señalaron que la youtuber no tiene ni idea de todo el apoyo que está recibiendo por parte de sus seguidores afuera de La Casa delos Famosos México.

“Si Wenchis viera todo lo que está pasando afuera”, “Un día estás perdido y al otro eres el ser más amado de todo el continente Americano. Gran ejemplo de resiliencia y humanidad”, “Señores, ella es la ganadora desde ya, pero de nuestros corazones”, “Terminen de una vez el programa y den el premio a ella”, fueron algunos comentarios de apoyo que recibió la influencer.

Wendy Guevara no tiene Visa y anda en Nueva York

Los fans de la integrante de Las Perdidas recordaron que en los primeros días del reality show de La Casa de los Famosos México, Wendy dijo que no tenía Visa y todo resultó de una broma que le hizo a Sergio Mayer.

El esposo de Issabela Camil le preguntó a la influencer si le gustaría conocer a Jaime Camil, ella dijo que no porque le daba miedo y que además no tenía visa, pues se enteró que el actor vive en Los Ángeles. “Dile que se cruce a Tijuana porque no tengo Visa”, le respondió entre risas a Sergio Mayer.