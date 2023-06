La casa de los famosos | ¿Se acabó el team Infierno? Wendy Guevara, Poncho y Apio critican agresividad de Sergio Mayer

El team Infierno de La Casa de los Famosos México está a punto de deshacerse y es que Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Apio Quijano no están de acuerdo con la agresividad con la que está jugando Sergio Mayer.

Todo sucedió porque en la gala de eliminación, Sergio Mayer se posicionó contra Ferka y denigró su carrera como actriz, pues le dijo que ella ni siquiera debería de estar en La Casa de los Famosos México y que no se compara su trayectoria con la de Raquel Bigorra y Bárbara Torres.

Las palabras del exSolo para mujeres causaron revuelo en redes y dividieron opiniones, los team Mayer apoyaron al bailarín y los team Ferka se indignaron.

Tras este polémico posicionamiento Poncho de Nigris y Wendy Guevara hablaron lo que pasó y el regiomontano dijo que quería despegarse de Sergio Mayer porque su juego es muy agresivo y él no quiere ser odiado por la gente como su compañero.

Lo que estaba pensando, soy team infierno hasta la muerte, pero ya no me le voy a pegar tanto porque está siendo muy agresivo, más que yo, yo no soy así, para que te echas a la gente encima