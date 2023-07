La Casa de los Famosos: ¿Quiénes son y a qué se dedican los padres de Wendy?

Wendy Guevara, influencer transgénero, es una de las figuras de la televisión mexicana más populares en la actualidad gracias al reality show La Casa de los Famosos. Si bien, ya se había hecho famosa desde 2017 por su famoso video de Las Perdidas, el programa de Televisa potenció su popularidad logrando que conectara con el público por sus ocurrencias y sentido del humor.

La popularidad de Wendy ha hecho que el público de La Casa de los Famosos quiera conocer más sobre la influencer. Es por ello que en La Razón te decimos quienes son los padres de Wendy Guevara.

¿Quiénes son lo padres de Wendy Guevara?

Doña Fabiola y Don Francisco Guevara son lo padres de Wendy, la popular participante de La Casa de los Famosos. Ellos aseguran que en un principio no reconocieron la orientación sexual de su hija, pero con el paso de los años la aceptaron como es.

La participante confesó dentro de la casa más famosa de México que su padre se sentó a hablar con ella respecto a su orientación sexual: "Un día me sentó y andaba tomado. Me dijo: 'Ya sé que eres gay'. No sabía dónde meterme", relató la integrante de Las Perdidas.

Apuntó que luego, su padre le dijo: "Yo te voy a cuidar, la gente es muy mala, se va a reír de ti, te van a hacer burla".

Durante la gala de La Casa de los Famosos, Don Francisco señaló que para él fue muy complicado aceptar a su hija: "En ese tiempo yo era muy machista, yo no aceptaba", dijo. Agregó que todo cambió cuando acudió a un retiro espiritual que lo ayudó a recuperar a su familia.

"Me encontré con Dios y me dijo que tenía que aceptar a mi hijo tal y como me o prestó", dijo el padre de Wendy. "Desde hace 18 años hemos sido amigos y lo acepté como es, como una mujer", señaló Don Francisco.

Por otro lado, Doña Fabiola señaló que la orientación sexual de su hija fue una etapa muy complicada para ella, pero que siempre la protegió de todo.

"Es mi hija, siempre la amé y la protegí de su papá. Fue difícil aceptar que era así. La amo igual, la acepto tal y como es, es así de espontánea, siempre es igual, no imita", dijo doña Fabiola.

Los padres de Wendy Guevara afirman que comparten su experiencia para que otros padres acepten a sus hijos tal y como son.

Wendy Guevara, originaria de León, Guanajuato, dio a conocer que su padre se dedica a hacer bolas para dama y zapatos. Asimismo, señaló que su madre ha tenido múltiples empleos, desde mesera, hasta la limpieza de casas.

