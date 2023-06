La casa de los famosos. Wendy besa a Apio apasionadamente: 'No me lavé la boca'

En La Casa de los Famosos las cosas se están poniendo intensas, pues Wendy Guevara y Apio Quijano están dando de qué hablar a los seguidores reality show. Y es que los dos participantes se dieron un beso levantando las cejas de algunos de los habitantes de la casa más famosa de México.

Uno de los más sorprendidos fue el peruano Nicola Porcella, con quien Wendy se había besado el domingo pasado, debido a que la participante prometió al público que si salvaban a Sergio Mayer y Poncho De Nigris de la eliminación, se besaría con sudamericano.

Wendy y Apio se besan

Wendy y Apio entablaron una conversación en la que el exintegrante de Kabah reveló que jamás había besado a una persona trans. "No te ha nacido, no has tenido esa tracción", preguntó Wendy, a lo que Apio respondió: "Más que eso, no he tenido personas cercanas, pero a Wendy la beso en este instante".

Fue en ese instante que Apio se levantó, se acercó a Wendy y la besó ante la mirada de asombro de el resto de habitantes. La creadora de contenido se alegra por el beso y concluye gritando: "No me lavé el hosico hoy".

Síguenos en Google News

DGC