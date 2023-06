OnlyFans: Andrés Villarreal revela sus insospechadas ganancias en la plataforma para adultos en solo dos semanas

El clavadista olímpico Andrés Villarreal siguió los pasos de Diego Balleza para abrir su cuenta en OnlyFans, en busca de obtener el apoyo que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le retiró a algunos atletas.

A pocos días de incursionar en la plataforma para adultos, el originario de Nuevo León, Monterrey, reveló que en solamente dos semanas ganó lo que recibía en siete meses de parte del organismo presidido por Ana Guevara.

"La verdad es que sí (hay buena oportunidad para tener recursos), con tal de decirte que yo recuperé siete meses de beca en 14 días. La beca era de 16 mil pesos, ahí hagan las matemáticas", comentó Villarreal en ABC Noticias.

Foto: Twitter de Andrés Villarreal

El clavadista de 26 años de edad reconoció que le costó mucho trabajo incursionar en OnlyFans, aunque también dejó en claro que no piensa estar en la plataforma por demasiado tiempo.

"Para crear contenido sí me la pensé mucho, sí fue bastante complicado, me dio mucha pena al inicio, pero se te va quitando. Yo lo que quiero hacer es usar el dinero para costear y si me llega a sobrar pues hacer otro tipo de cosas, no me quiero quedar siempre con esa plataforma", profundizó Villarreal.

Andrés Villarreal acepta sentir incertidumbre

En alusión al retiro de los apoyos de Conade, Andrés Villarreal reconoció sentir preocupación e incertidumbre por no saber si este año contará con el seguro de gastos médicos.

"Conade retiró todo, podemos usar las instalaciones del CNAR, que la verdad está muy bien. En cuestión de seguro de gastos médicos la verdad es que no sé, hasta ahorita no he tenido lesiones. Espero que sí (contar con él), porque prácticamente el deporte de alto rendimiento es lesionarte a cada rato. Yo vengo de una cirugía de columna, la cirugía sí la alcanzó a cubrir Conade porque fue el año pasado, más no sé si este año continúe el seguro de gastos médicos", externó el clavadista olímpico en Tokio 2021.

El atleta regiomontano cuenta hasta el momento con 600 seguidores en la plataforma de OnlyFans.

Dolores Hernández busca incursiona en los e-sports

La falta de apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a algunos deportistas también afectó a la clavadista Dolores Hernández, quien busca obtener recursos incursionando en el mundo de los e-sports.

La atleta veracruzana dio a conocer en sus redes sociales su nuevo proyecto e invitó a sus seguidores a que la apoyen en esta nueva aventura.

"¡Sumérgete conmigo en mi nuevo proyecto! Sean testigos de mi incursión en el mundo del gaming y únete al lanzamiento de mi canal de Twitch @Loly_mpica. ¿Sé parte de la diversión del Team Relax!", fue el mensaje que Dolores Hernández compartió en su cuenta de Instagram.

