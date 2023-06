OnlyFans: Conoce a las deportistas más ricas tras ganar millones vendiendo contenido para adultos

OnlyFans se ha convertido en un nuevo método para que deportistas profesionales complementes sus carreras, ya sea como un ingreso extra que les permite seguir con sus entrenamientos o directamente como su fuente de trabajo principal.

La popular plataforma para crear contenido para adultos comenzó como un sitio en donde artistas vendían saludos, pero con el paso del tiempo se transformó en un espacio donde se ponen a la venta fotos y videos de todo tipo, aunque las más populares son para mayores de edad.

Deportistas ganan millones en OnlyFans

Renee Gracie es una piloto australiana que gana mucho dinero en OnlyFans, lo que le permite seguir compitiendo en automovilismo, pues gracias a la plataforma azul ha costeado su regreso a las pistas.

Gracie empezó con ingresos de poco más de 2 mil 200 dólares por sus primera publicaciones, pero con los videos el dinero que gana subió a tal punto que en junio de 2020 sus ingresos ya son de seis cifras.

Renee Gracie es una piloto que hace millones en OnlyFans Foto: Especial

Madelene Wright era futbolista profesional, pero luego de ser corrida de su equipo decidió abrir su cuenta en OnlyFans, en donde ahora gana millones creando contenido para adultos.

Madelene formaba parte del Charlton Athletic de la tercera división del futbol femenil inglés, pero en Snapchat salieron videos de ella manejando mientras tomaba champaña y otros en donde jalaba aire de un globo, lo que provocó que el Charlton la separara del club.

El antiguo equipo Wright, en un comunicado lanzado en diciembre de 2020, aseguró que las imágenes "no representaban el carácter de la institución". Tras salir del futbol, la joven de 23 años de edad abrió su cuenta de OnlyFans, en donde ha ganado, de acuerdo con sus palabras, tres mil millones de pesos.

Madelene Wright, creo su cuenta de OnlyFans luego de ser corrida de un equipo de futbol. Foto: Instagram @madelene_wright

La gimnasta Erica Fontaine se hizo conocida por su rutina en el suelo, cuando competía para la Universidad de West Virginia, sin embargo, en redes sociales también se ha convertido en una celebridad, pues ahí comparte fotos y videos para sus más de 670 mil seguidores.

Nacida en Miami, la deportista del equipo de Estados Unidos también ha estado en el ojo público porque ha tenido romances con grandes estrellas de la NBA como Damian Lillard y Kevin Durant. El OnlyFans de Erica Fontaine cuesta 14.00 dólares, 270 pesos mexicanos aproximadamente.

Conoce a Erica Fontaine, la hermosa gimnasta que cautiva en su OnlyFans. Foto: Instagram de Erica Fontaine

Erica Fontaine es modelo en OnlyFans. Foto: Instagram de Erica Fontaine

La pertiguista canadiense Alysha Newman abrió su perfil en OnlyFans para tener un ingreso extra, que se sume a sus actividades como atleta profesional.

Newman, de 28 años, cuenta con cerca de 600 mil seguidores en Instagram, que la siguen por sus actuaciones en la disciplina de salto con pértiga, deporte que la ha llevado a competir en Juegos Olímpicos.

En los Juego Olímpicos de Tokio 2020 Alysha se popularizó en redes sociales, pues durante la justa anunció la creación de su perfil en OnlyFans, que cuesta 20 dólares la suscripción mensual, lo que es poco más de 400 pesos mexicanos.

La pertiguista canadiense Alysha Newman decidió abrir su cuenta en OnlyFans para tener un ingreso extra

En el 2020, la canadiense Mikayla Demaiter puso fin a su carrera en el hockey, en la que se desempeñaba como portera del Bluewater Hawks de la Liga Provincial de Hockey Femenil de su país natal, para comenzar a vender contenido en OnlyFans.

"Querido hockey, es hora de decir adiós. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no serás mi foco número uno. Estoy emocionada por el futuro, porque todo lo que me has enseñado me permitirá tener éxito. Todavía habrá madrugadas, nuevas aventuras y nuevos amigos, y espero abrazarlos con el mismo amor y pasión que hice por ustedes", fue el mensaje con el que la ahora modelo de OnlyFans anunció en su momento su retiro del hockey.

La también modelo acapara suspiros y roba las miradas de sus seguidores en las redes sociales debido a las fotos y videos que publica, en los cuales presume su belleza y esbelta figura.

Mikayla Demaiter dejó el hockey y ahora brilla con su contenido en OnlyFans. Foto: Instagram de Mikayla Demaiter

Foto: Instagram de Mikayla Demaiter

aar