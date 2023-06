'Chicharito' Hernández por fin puede ver a sus hijos y viaja miles de kilómetros para estar con ellos; la reunión causa conmoción

El delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández tuvo una terrible lesión jugando con su equipo, el LA Galaxy de la MLS, por lo que estará alejado de las canchas al menos hasta la siguiente campaña, pero el futbolista aprovecha del tiempo libre para visitar a sus hijos.

Anteriormente el "Chicharito" dijo que extrañaba a sus hijos y después de un tiempo pudo viajar a Reino Unido para verlos, pues es ahí donde sus pequeños viven al lado de su madre, Sarah Kohan, expareja de Hernández.

En su cuenta de Instagram el jugador mexicano compartió un par de fotos de uno de los momentos que compartió con sus hijos, Noah y Nala, y acompañó la publicación de la frase: "Aprendiendo continuamente a co-criar a nuestros bebés con todo el amor del mundo".

Javier "Chicharito" Hernández aprovecha de su tiempo libre para visitar a sus hijos. Foto: Instagram de Chicharito Hernández

Javier Hernández y Sarah Kohan, modelo australiana, se separaron en 2021, lo que ha hecho que las visitas a ver a sus hijos sean poco frecuentes, así que le rehabilitación por su lesión favoreció que pudiera compartir unos momentos con sus hijos pequeños.

El "Chicharito" está en la lista de lesionados por el resto de la temporada y se perderá lo que resta de la campaña 2023 de la MLS, así lo anunció el Galaxy en sus redes sociales. El mexicano debe ser intervenido quirúrgicamente.

"Hernández sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante el partido del club de Cuartos de Final de la Lamar Hunt US Open Cup 2023 contra Real Salt Lake el 7 de junio, y será intervenido quirúrgicamente en fecha por determinar para iniciar el proceso de rehabilitación", informa el comunicado.

'Chicharito' sorprende con sus mensajes motivacionales



Javier 'Chicharito' Hernández estará lejos de las canchas un buen rato, pues el LA Galaxy de la MLS dio a conocer que el delantero mexicano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Alejado de las canchas, el 'Chicharito' se vuelca más en su faceta de streamer, donde habla con sus seguidores, además de subir más contenido a sus redes sociales, entre ellas TikTok, donde compartió un mensaje motivacional.

Hernández cuenta con 6.2 millones de seguidores en TikTok y en uno de sus videos más recientes les pide creer en ellos mismo, pues asegura que "todos pueden; crean en ustedes", y dijo que no hay nada que lo haga diferente de los demás.

Chicharito tiene su futuro en sus manos. Foto: Twitter

"Estoy convencido gente, que si yo puedo todos pueden, yo no tengo nada especial que tú no tengas para lograr tus sueños y nunca lo he tenido y nunca lo voy a tener", empieza el video del 'Chicharito' Hernández.

El exjugador del Manchester United argumenta que ha vivido experiencias que otra gente no se atreve, siendo esa una de los distintivos.

