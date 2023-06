Conade: Ana Guevara responde polémica con nadadoras artísticas; "No me arrepiento de lo que dije"

Momentos después de la ceremonia de abanderamiento de los deportistas que representarán a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en El Salvador, Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró no sentirse arrepentida de lo que dijo de las nadadoras artísticas, las cuales vendieron trajes de baño y toallas para solventar sus gastos.

"Número uno, yo no las mandé a vender, a partir de ahí, cada quien es libre de hacer lo que quiera. No me arrepiento de lo que dije, nunca fue en un tenor de ofensa y tampoco despectivo", aseguró ante los medios la exvelocista.

Estas declaraciones se dan después de que Guevara comentó que si a los atletas les molestaba vender calzones que se los quitaran, al tiempo que mencionó que ella en su momento también vendió cosas para tener más recursos.

"Yo también lo hice y no me arrepiento, no me avergüenza decirlo. Y vuelvo a insistir, aquí el factor es el chantaje y la mentira", ahondó.

La polémica entre las nadadoras artísticas y la titular de la Conade comenzó el mes pasado, cuando las deportistas revelaron que ante la falta de apoyos del organismo se vieron obligadas a vender y a recurrir a los empresarios Carlos Slim y Arturo Elías Ayub.

Por esta situación, Ana Guevara ha sido objeto de críticas en las últimas semanas, mismas de las que se ha defendido argumentando que las nadadoras no dejaron de recibir apoyos.

Conade se dispone a reiniciar pago de becas

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dio a conocer que acatará y respetará las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas y judiciales, luego de que el pasado 6 de junio un Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México falló a favor de la Selección mexicana de natación artística para que reciba nuevamente apoyo económico de parte del organismo.

La Conade señaló en un comunicado que en todo momento ha respetado y respetará el marco jurídico vigente.

"La Conade hace del conocimiento que, desde el inicio de la presente administración, se ha respetado y respetará en todo momento el marco jurídico vigente. Asimismo, es de precisar que las autoridades deportivas de la Comisión han acatado y acatarán en sus términos todas aquellas resoluciones que sean emitidas por las diversas autoridades administrativas y judiciales", se lee en una parte del mensaje emitido por el organismo que preside la exvelocista Ana Guevara.

Diego Balleza recurre a OnlyFans

Como un destacado clavadista desde hace varios años, Diego Balleza está acostumbrado a utilizar pequeños trajes de baño y a mostrar su cuerpo.

Ahora, desesperado por la falta de recursos económicos para prepararse hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, el mexicano está dando un salto a una plataforma distinta en la que también luce poca ropa: OnlyFans.

Balleza es uno de varios atletas mexicanos que se han visto afectados por el conflicto entre World Aquatics (la Federación Internacional de Natación) y dirigentes del deporte nacional que desde enero suspendieron becas a todos los deportistas acuáticos.

EVG