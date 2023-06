Conade sigue sin apoyar a los deportistas y un clavadista olímpico tendrá que rifar una valiosa pertenencia para pagar su viaje

El clavadista Jahir Ocampo es uno de los tantos deportistas mexicanos afectados en los últimos meses por la falta de recursos, concretamente en las disciplinas acuáticas, tras el retiro de apoyos de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Por esta situación, el atleta que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 dio a conocer en sus redes sociales que rifará su automóvil, un Mercedes Benz, para poder viajar a Japón, donde competirá en el Campeonato Mundial, a realizarse en la ciudad de Fukuoka, Japón. del 14 al 30 de julio.

"Como ya saben, en México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar al campeonato del mundo, y es por eso que estoy aquí buscando el recurso. Se me acaba de ocurrir que para que no sea solo un apoyo y no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar”, escribió Ocampo.

¿Cuánto cuesta participar en la rifa de Jahir Ocampo?

Jahir Ocampo explicó la dinámica con la que rifará su coche. Cada boleto tendrá un costo de 2,000 pesos, habrá 333 números disponibles y también habrá otros premios.

La persona que termine en primer lugar ganará el automóvil del deportista, en tanto que el segundo se llevará un reloj y 8,000 pesos en producto de la firma deportiva que patrocina al clavadista.

Por su parte, el que acabe en el tercer puesto tendrá derecho a la misma cantidad de mercancía deportiva, además de que el cuarto y quinto lugar se ganarán una cena con Jahir Ocampo.

Dolores Hernández incursiona en el mundo de los e-sports

La falta de apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a algunos deportistas también afectó a la clavadista Dolores Hernández, quien busca obtener recursos incursionando en el mundo de los e-sports.

La atleta veracruzana dio a conocer en sus redes sociales su nuevo proyecto e invitó a sus seguidores a que la apoyen en esta nueva aventura.

"¡Sumérgete conmigo en mi nuevo proyecto! Sean testigos de mi incursión en el mundo del gaming y únete al lanzamiento de mi canal de Twitch @Loly_mpica. ¿Sé parte de la diversión del Team Relax!", fue el mensaje que Dolores Hernández compartió en su cuenta de Instagram.

EVG