La Casa de los Famosos: Wendy Guevara llama 'parásito' a Nicola Porcella

La relación de Wendy Guevara y Nicola Porcella cada vez está más deteriorada, pues la integrante de Las Perdidas ya calificó de "parásito" al peruano. Asimismo, Nicola confesó que en algún momento estuvo enamorado de la influencer.

Durante una entrevista que sostuvieron dentro de La Casa de los Famosos, a cargo del reportero Poncho De Nigris, los dos participantes del Team Infierno se dijeron de todo y aclararon por qué a su amor se lo llevó el viento . "¿Por qué usted ya no quiere a la señora?" , preguntó el regiomontano.

Nicola Porcella, quien se convirtió en el primer finalista de La Casa de los Famosos, señaló que porque come mucho: "Come como un dinosaurio y la verdad yo no tengo el dinero para mantenerla, soy honesto", señaló el peruano, quien apuntó que la integrante de Las Perdidas se ha descuidado.

Cuando le dieron oportunidad de réplica a Wendy, la influencer aseguró no conocer a Nicola y señaló que el peruano es un "encajoso": "Nunca hubo una relación, él es el encajoso, de estos hombres encajosos que desde temprano está besándome el hombro", dijo Wendy.

Wendy calificó a Nicola Porcella como "parásito": "Es un hombre que es un parásito, no sirve para nada, todo el reality se la pasó dormido", dijo la influencer. Poncho de Nigris señaló que la gente piensa que desde que Nicola está en la final ya no tiene interés por la perdida.

"Ojalá le hubieran dado el pase a la final desde hace tres semanas que son las tres semanas que me tiene hasta la ria....", apuntó Wendy Guevara. Cuando Poncho le preguntó a Nicola su opinión sobre el hecho de que lo llamaron "parásito", el peruano respondió:

"Ahí se ve la clase de gente dela que estuve enamorado un tiempo, me trató mal mucho tiempo, cuando toma se me puso tóxica, me insultó, me trató mal, me menospreció y eso a mí me dolió mucho", dijo Nicola.

El momento formó parte de una divertida dinámica entre el Team Infierno que generó miles de reacciones entre los seguidores del reality show, quienes no se rinden y esperan que ese romance se concrete.

Síguenos en Google News

DGC