'Cásate con mi esposo' ¿Quién es Lee Yi Kuyng? Actor que da vida al detestable marido en el kdrama

Cásate con mi esposo ha triunfado en el público internacional tras su estreno este 1 de enero a través de la televisión coreana. La historia fue adaptada de una novela gráfica digital coreana, disponible en la plataforma Webtoon, donde se aborda la posibilidad de viajar en el tiempo para cambiar el destino.

Esta es una historia que habla de vengaza y se enfoca en la misión de Kang Ji-woon, la cual consiste en que otra mujer se case con su marido, con lo cual está segura que podrá evitar su lamentable final, ya que ella fallece tras enterarse que su esposo le fue infiel con su mejor amiga minetras ella luchaba contra el cáncer.

¿Quién es Lee Yi-kyung? El actor detrás del terrible esposo

Lee Yi-kyung es un actor de 34 años, quien nació en la provincia surcoreana de Cheongju. El artista se graduó del Instituto de Artes de Seúl y fue en 2011 cuando concursó en el programa MBC, Star Audition The Great Birth, pero fue eliminado en la primera ronda. En octubre del 2014, se reveló que el actor es hijo del CEO de LG Innotech, Lee Ung-beom.

El actor interpreta al carismático pero egoista Park Min-hwan, quien antagoniza la serie junto a Jung Soo-min (interpretada por Son Ha-yoon): "hice un esfuerzo para evitar que Park Min-hwang fuera solo un personaje cómico, para representar su doble cara en un modo dramático" explicó sobre su actuación en la serie.

¿En qué otras series puedes ver a Lee Yi-kyung?

El actor ha participado en mas de 30 producciones coreanas, en las cuales sus papeles han sido bastante diferentes entre si. Fue en 2011 que el artista inició su recorrido por este tipo de contenido al formar parte del popular dorama escolar Heartstrings, también conocido como You've Fallen For Me, donde formaba parte del cast general al ser uno de los estudiantes. Asimismo, formó parte de la famosa Descendants In The Sun, como parte del reparto secundario.

El actor ha llevado una carrera modesta a lo largo de su paso por dramas, puesto que en varios de los mismos ha pertenecido al cast general. Fue en Bienvenido a Waikiki, una serie con dos temporadas, donde el joven disfrutpo de un primer protagónico.

Ahora, es el turno del artista de ser el villano principal de la trama en la nueva serie donde se encuentra junto a Park Min Young y Na In Hyuk. A pesar de ello, el actor será un carismático villano que podría reconquistar el corazón de la protagonista ¿sus acciones podrían cambiar y podría él convertirse en un buen esposo?