El caso Daniel Sancho: Todo lo que pasó con el hijo de Rodolfo Sancho, acusado de descuartizar a un médico en Tailandia

El caso de Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, está conmocionando a España y al mundo entero por los hechos violentos en los que se involucró al joven de 29 años.

¿Qué pasó con Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho?

El joven español fue detenido por haber matado a un médico cirujano colombiano llamado Edwin Arrieta Arteaga mientras se encontraban de vacaciones en Tailandia.

En las primeras que se han publicado de Daniel Sancho se le puede ver en la habitación de su hotel, donde se estaba alojando y donde habría tenido lugar el crimen. Según el Bangkok Post, poco después de que Daniel recogiera a Edwin en el puerto local, habrían ido al hotel, donde el médico “quiso mantener relaciones sexuales” con él.

Al negarse, en un “arrebato de ira”, el joven español le habría dado un puñetazo que hizo que la víctima cayera y perdiera el conocimiento tras darse con el borde de la bañera en la cabeza.

Las autoridades de Tailandia revisaron la habitación de hotel y encontraron varias evidencias, según la información la policía encontró el lugar muy limpio, pero las tuberías estaban con restos de pelo, grasa y sangre.

Después de su detención, Daniel Sancho confesó el crimen. "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró, además de confirmar que su vínculo no era amoroso.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo", comentó Sancho a EFE.

El español Daniel Sancho ingresó este lunes en la cárcel de Koh Samui, en el sur de Tailandia, después de que un juez del tribunal provincial de la isla decretara prisión provisional para el joven por el presunto asesinato del colombiano Edwin Arrieta.

¿Quién era Edwin Arrieta?

Según El País, Edwin Arrieta nació en Lorica. Su madre ejercía como profesora y su padre se dedicaba a reparar aparatos electrónicos, pero actualmente ambos están jubilados. Las autoridades locales lo consideraban un "buen vecino".

De acuerdo con El Espectador, el profesional estudió medicina en la Universidad Metropolitana de Barranquilla y obtuvo el título de cirujano plástico en la Universidad de Buenos Aires. Unos meses más tarde, el doctor instaló una exitosa consulta en Montería, donde se dedicaba a trabajar con pacientes "generalmente sanos, que no se sienten a gusto con su cuerpo".