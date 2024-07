Ceci Bastida rinde homenaje a migrantes en su nuevo álbum

La cantante y compositora originaria de Tijuana, Baja California, Ceci Bastida llega con un nuevo álbum bajo el brazo, Every thing taken away, el cual gira en torno a las historias vividas por miles de personas en el mundo: los migrantes, pero también desde la empatía y la urgente necesidad de cuestionar, además de estar impregnado de música electrónica.

En entrevista con La Razón, la exvocalista del grupo de ska-punk Tijuana No! explicó que el proceso de creación de su más reciente álbum fue muy lento, ya que tenía pensado sacar música nueva desde el 2020, pero la pandemia cambió sus planes. Sin embargo, admitió que no tenía prisa por sacar un nuevo disco, pese a que el trabajo se remontaba a años antes.

“Me mudé poco menos de un año a Berlín, ahí estuve probando, experimentando y tomándolo con mucha calma, no tenía esta prisa de sacar un disco, en el pasado creo que de pronto nos ponemos estas fechas nosotros y yo no sabía exactamente si era necesario hacerlo así, entonces el tiempo que estuve en Berlín lo dediqué a componer y hacer otras cosas. Luego ya volví a finales del 2018 y en el 2019 empecé a componer”, contó la también activista, quien radica en Los Ángeles, California.

La cantante consideró que la principal diferencia entre Every thing taken away y sus trabajos anteriores es que “es un poquito más electrónico”.

Inició trabajando desde su estudio casero, donde grabó teclados y sintetizadores, así como un ukulele y la programación de algunas baterías. “Hubo muy pocos instrumentos reales, todos son muy de programación y sampleos, a diferencia de los otros (discos) donde de pronto incluí cuerdas o sección de metales”, dijo.

Fue durante su estancia en Alemania que Ceci Bastida también comenzó a enfocarse en la migración, al ver que la ciudad de Berlín era una mezcla de gente de todas partes del mundo y que la “problemática” es, en su mayoría, la misma: personas tratando de sobrevivir, de tener una mejor vida, a la cual “todos tenemos derecho”.

“De pronto me di cuenta que el disco se estaba volviendo un disco especial, un homenaje al migrante, aunque no todas las canciones hablan sobre migración, pero lo quise hacer desde el punto de vista de personajes, no a partir de historias, para que no pareciera que estoy enseñándole a la gente o de alguna manera imponiéndoles mis ideas, no, más bien quería contar estas historias a mi manera y con la esperanza que la gente conecte con ellas, me encantó esta idea de dialogar sobre estas cosas”, declaró.

En este sentido, consideró que la música, y el arte en general, si bien no necesariamente tienen que abordar cuestiones políticas o de justicia social, también son una manifestación de lo que está pasando en el mundo.

“En muchos casos sí refleja lo que estamos viviendo y creo que es importante poder conversar de estos temas. El arte siempre ha sido eso, un reflejo de lo que está pasando en tu comunidad, en tu país, en el mundo, me parece interesante poderlo comunicar y me gusta cuando otra gente expresa lo que piensa”, finalizó.