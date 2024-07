¿Cerrando ciclos? Cazzu presume nuevo look tras su ruptura con Nodal (FOTO)

Cazzu no se ha podido alejar de la polémica del romance de su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar, e incluso los periodistas de farándula la han intentado embarrar con chismes y otros señalamientos en su contra. Para dejar a tras todo eso y demostrar que ella ya cerró un ciclo, la cantante argentina presumió su nuevo look de soltera.

Cabe recordar que hace unos días la farándula comenzó a afirmar que Cazzu estaría embarazada por segunda vez de Nodal, quien a su ves estaría esperando un bebé con Ángela Aguilar.

En el caso de Cazzu todo resultaron ser chismes, pues el periodista argentino Walter Leiva emitió una serie de declaraciones que desmentirían esos rumores.

Lo que hicieron Nodal y Ángela a Cazzu no es normal, literalmente le vieron la cara, los dos fueron tan cínicos, al grado de convivir los 3 y Ángela comentarle sus fotos, para que terminara dejando a Cazzu por ella, al poco tiempo de ser mamá, esto se llama TRAICIÓN☠️ pic.twitter.com/AH4LqTbtbO — Pau 🖤🇲🇽 (@Pauxhge) June 10, 2024

"Puede ser posible, el tema es que ya pasó algo de tiempo. Hubiéramos tenido novedades al respecto un poco antes. Puede tratarse de una fake news", señaló el especialista en farándula argentina.

Mientras todo esto sucedía, Nodal y Ángela Aguilar están de viaje en Europa, específicamente Francia, lugar desde el cual la pareja compartió una foto con la que habría confirmado su boda, la cual presuntamente sucedió en Italia.

Y es que en esa polémica foto se ve a la pareja usar en los dedos anulares unas argollas presuntamente de bodas, además de que Ángela Aguilar salía con un vestido blanco, aparentemente de novia.

Mientras la pareja decide si hacer pública o no su presunta boda, Cazzu ha dejado claro que sigue con si vida, pues compartió su nuevo look para iniciar esta nueva etapa de su vida entrada en su música y la hija que le hizo Nodal.

En un reciente video de Instagram de la cuenta Pro Stylist, Cazzu mostró su visita a un centro de belleza de Paola Vernal. En el clip la famosa aparece disfrutando de diversos arreglitos como un tratamiento de perfección de cejas y un lifting de pestañas.

"Nuevas Cejitas y Pestañas para @cazzu ❤️ siempre contenta de vernos ???? dale Like y Comenta si te gusto!", escribió la cuenta.

Es ahí cuando se logra ver a Cazzu con su nuevo look, el cual le da una apariencia mucho más fresca que ha sido aplaudida por los fans.