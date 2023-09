Charly López explota contra Sergio Mayer y revela rencillas por reencuentro de Garibaldi; 'eso no es de hermanos'

La polémica entorno al regreso de Garibaldi sin Sergio Mayer se terminó de desatar luego de que Charly López rompiera el silencio con respecto a la exclusión del exhabitante de La Casa de los Famosos. Señaló que ellos esperaban no tener problemas con Mayer y que él orquestó un complot en contra de sus excompañeros.

Fue hace apenas unas semanas que Garibaldi anunció su regreso, con un nuevo nombre y sin Sergio Mayer. GB5, como ahora se hacen llamar, dijo en una reciente conferencia de prensa que no hay rencillas entre los integrantes y aseguraron que fue el propio Mayer quien no quiso participar en el reencuentro.

“No pasa nada, en realidad el año pasado estuvimos trabajando con él y de pronto decidió hacer una agrupación nueva, así fue como se dieron las cosas, básicamente", aseguró Katia Llanos, quien agregó "respetamos lo que haya decidido".

Por su parte, Charly López, quien se sabe es amigo de Sergio Mayer, señaló que no se distanció del integrante del Team Infierno y que no hay rencillas: “Decidimos hablar los cinco y desde el amor lo hicimos, estamos haciéndolo con muchísimo cariño", dijo el bailarín, quien señaló: "No hay rencillas, ni nada, sólo evolución".

Ante estas declaraciones, Mayer aseguró: "Me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más". Aseimismo, apuntó que el nombre de Garibaldi no lo tiene él, sino le pertenece a Televisa.

Charly rompe el silencio entorno a la polémica

Entre la confusión respecto a si los garibaldis invitaron a no a Sergio Mayer, y luego de que el integrante del Team Infierno acusara deslealtad, Charly López rompió el silencio en una reciente entrevista.

Explicó que la agrupación estuvo esperando a que Mayer saliera de La Casa de los Famosos para invitarlo, pero que cuando se percataron él ya había demandado a la Arena Ciudad de México: "Por respeto le cambiamos a GB5 porque Sergio, en el momento que salió, en lugar de llamarnos y decirnos: 'Oigan, ya salí de la casa, ¿Qué hacemos?', nostros todavía teníamos el chance de decidir que entre o que no entre", dijo el cantante.

Señaló que no sabían si Mayer tendría disponibilidad para un reencuentro, por lo que decidieron esperar a ver qué pasaba con el integrante del Team Infierno: "Y lo primero que hace es demandar a la Arena Ciudad de México y empezar a hacer un complot con Televisa contra nosotros y nosotros dijimos: '¡Wow!'", agregó Charly López.

Asimismo, se dijo muy dolido por la actitud de Sergi Mayer, quien decía que eran como hermanos: "Lo que nos enteramos es que estaba demandada la Arena Ciudad de México si ocupamos el nombre de Garibaldi; eso no es de hermanos, nosotros no habíamos dicho nada, es la primera vez que lo digo yo hoy", señaló.

Síguenos en Google News

DGC