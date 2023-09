Christian Chávez rechaza colaborar con Bad Bunny e internautas reaccionan; 'creo que no necesitan'

Los fans de RBD y Bad Bunny enloquecieron con las polémicas declaraciones de uno de los integrantes de la agrupación mexicana. Y es que Christian Chávez rechazó colaborar con el reguetonero puertorriqueño, quien es uno de los artistas más populares del mundo en la actualidad.

La agrupación juvenil que surgió de la telenovela de Televisa "Rebelde" anunció hace unos meses su regreso a los escenarios, hecho que ha provocado furor entre los fanáticos de RBD, quienes desde entonces esperan con ansias en regreso de sus ídolos a los escenarios mexicanos.

RBD ha tenido conciertos por Estados Unidos y han tenido un buen recibimiento por el público. Sin embargo, uno de sus integrantes levantó cejas durante una reciente entrevista, en la que declaró que no desean colaborar con Bad Bunny.

Durante el programa "Primer Impacto", la entrevistadora preguntó a los integrantes del grupo si ya habían visto al puertorriqueño cantando "Sálvame", uno de los temas más populares de RBD, a lo que los integrante de la agrupación respondieron que sí.

La conductora aprovechó el momento y cuestionó si les gustaría hacer una colaboración con el Conejo Malo, a lo que Christian Chávez respondió de inmediato: "La verdad no". Ante la reacción de sorpresa de los presentes, tanto la conductora, como el resto de integrantes de rebelde, Christian Chávez aclaró que se trataba de una broma y que por supuesto les encantaría.

"Imagínate a quién no le gustaría trabajar con Bad Bunny, creo que es uno de los íconos ahorita latinos más importantes del mundo", dijo el cantante. A través de redes sociales, los internautas reaccionaron al buen humor y carisma de Chávez, aunque muchos de sus seguidores aseguraron que lo dijo en serio.

"Claro que lo dijo enserio, y la cara de Cristopher de: 'En efecto no queremos'", "Le creí mas cuando dijo que no que cuando dijo 'obviamente si'", "Yo creo que no necesitan , ellos solos están brillando muy bien además cantan en vivo sin playback", son algunos de los comentarios que se leen.

DGC