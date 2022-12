Chiquis Rivera explota contra Gustavo Adolfo Infante por "hablar mal de ella": "No tienes vergüenza"

La cantante Chiquis Rivera se enojó con Gustavo Adolfo Infante y lo acusó de “siempre hablar mal de ella”.

El periodista exhibió una conversación en la que Chiquis Rivera le reclama, tras una entrevista con Rosie y Juan Rivera, tíos de la artista, y asegura que jamás le volverá a dar una entrevista.

“Hablando mal de mí, gracias a dios no me afecta. Tú necesitas hablar mal de mí para tus tatings, así que dale. Si yo te puedo dar de comer de una manera u otra, pues qué bueno, adelante. Pero no tienes vergüenza, hablas mal de mí siempre y luego ¿me andas pidiendo entrevistas? Tú me necesitas a mí y ese es tu coraje. Te lo digo: jamás te daré una entrevista y jamás te daré mi atención”, se lee en los mensajes que presentó Gustavo Adolfo Infante.

El periodista le contestó a la hija de Jenni Rivera: “llevo muchos años trabajando y comiendo sin ti. No te preocupes, jamás te vuelvo a pedir una entrevista, no sé de qué voy a comer”.

Gustavo Adolfo Infante continúo y hasta le recordó a su mamá a Chiquis Rivera pues señaló que ella no aprendió de la Diva de la Banda.

A lo que Chiquis Rivera tampoco se quedó callada y le respondió: “Yo nunca dije que no necesito de los medios, siempre soy amable y los atiendo, pero no voy a perder mi tiempo ni energía en personas como tú, que solo se la pasan hablando mal de mí. No tengo necesidad”, dijo la cantante.

“Y de mi madre tengo mucho, pero también aprendí de sus errores, que no se te olvide, ella también se las vio contigo por las mismas razones. Hablaste muy mal de ella varias veces. Pero ahora todos quieren hacerse pasar por los mejores amigos, pura hipocresía”, dijo Chiquis Rivera.

Gustavo Adolfo Infante dice que no sabe por qué se enojó Chiquis Rivera y señaló que los premios que se ganó fueron regalados en memoria de su mamá Jenni Rivera.