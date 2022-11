Gaby Spanic le quiere pagar a Gustavo Adolfo 193 mil pesos con un carro viejo

Gabriela Spanic perdió el pleito legal con Gustavo Adolfo Infante, motivo por el cual la famosa quiere pagarle el dinero que le debe, pero con un carro viejo y usado.

Gaby Spanic le debe al periodista un total de 193 mil pesos y en su mente considera que un carro viejo del 2006, que cuesta tan sólo 35 mil, es suficiente para cubrir dicha suma.

Ante ello, Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y despotricó en contra de Gaby Spanic en “De Primera Mano” por sus métodos de pago.

Asimismo, el presentador le exigió a la famosa el dinero íntegro, pues lo donará a una institución que apoya a niños con cáncer.

“Yo no puedo hablar de esta persona, porque tengo una orden de restricción, pero por supuesto que no (...) No lo voy aceptar, porque ese dinero lo queremos íntegro, peso sobre peso, porque se lo vamos a dar a una institución de niños con cáncer”, dijo.

Hasta el momento, Gaby Spanic no se ha manifestado ante la obvia y lógica negativa de Gustavo Adolfo Infante de aceptarle su carro viejo.