Chiquis Rivera manda fuerte indirecta tras develación de estrella de Jenni Rivera ¿contra Doña Rosa?

Chiquis Rivera mandó una fuerte indirecta que el público aseguró que es para Doña Rosa, la madre de Jenni Rivera y ex esposa de don Pedro. El mensaje ha causado gran polémica, puesto que este jueves, se reconoció a la 'Diva de la Banda' en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Para este importante evento, en el que se colocó la estrella de Jenni Rivera, acudieron los familiares de la importante cantante que falleció en el año 2012 y que dejó todo un legado en la música regional mexicana. Es así que a la celebración acudió casi toda la familia, incluyendo a Chiquis Rivera.

Sin lugar a duda, la relación de los integrantes de la familia Rivera suele estar plagada de polémicas, pues es común que hayan agravios en contra del otro y esto ha sucedido desde que la intérprete de 'Inolvidable' estaba con vida.

¿Chiquis Rivera molesta con Doña Rosa?

Es en un video reciente que podemos ver a Chiquis Rivera desahogarse frente a una situación, asegurando que a veces "hay gente que la quiere sacar de sus casillas" pero que las cosas siempre caen por su propio peso.

"Sin decir mucho, porque no es necesario. Las cosas siempre salen, la personalidad, el carácter, lo que lleva la gente en el corazón la gente, siempre sale, sin que uno tenga que mover un dedo", asegura antes de resaltar que quizás muchas veces se piensa que a la "gente mala", le va bien.

Ante ello, Chiquis aclara, "no es cierto, no les va bien, les va bien poquito y aparentan pero, poco a poco, Dios se encarga de que salgan esas cositas no tan buenas a la luz". Asimismo, señala que si bien a veces desea el mal a la gente, trata de no pensar así en su día a día.

Aseguran que la 'Abeja Reina' habla de Doña Rosa por un video de la ceremonia en el Paseo de la Fama en Hollywood para honrar a Jenni Rivera, en el que la señora cuestiona a personas en el público si "son Rivera", mientras que Chiquis va subiendo al estrado en el que sus hermanos la acompañaron para inaugurar la estrella de su madre.

"Doña Rosa y Rosy no debieron estar ahí, pero Chiquis se portó a la altura", "la señora diabólica esa que solo sabe escupir veneno", "amo que chiquis no se deje de la abuela y todos los colgados" y "que bueno que los hijos de Jenni se alejaron de esa familia", son algunos de los comentarios donde apoyan a la hija de Jenni Rivera.