Chiquis Rivera revela video inédito en compañía de Jenni Rivera

El 9 de diciembre del 2012, Jenni Rivera se convirtió en una de las figuras públicas que, justo cuando estaba en el apogeo de su carrera vio sus sueños truncarse al experimentar un terrible accidente que terminaría por quitarle la vida, dejando un vacío irremplazable en la música de banda.

A once años de su muerte, sus canciones siguen siendo un clásico de las fiestas y muchos de sus fans la recuerda con cariño, guardando incluso la esperanza de que su muerte sea sólo un rumor y que en cualquier momento ella reaparezca y retome su carrera.

Sin embargo, tanto sus hermanos como sus hijos han asegurado que alimentar esta teoría es con ellos, ya que están convencidos de su fallecimiento, el cual incluso ha llegado a ser asociado con un ajuste de cuentas, versión que no ha sido comprobada.

Chiquis Rivera comparte video inédito a lado de su madre

Curiosamente, a unos días de cumplir 11 años de muerta, la presencia de Jenni Rivera presuntamente se hizo presente en uno de los conciertos que su hija mayor ofreció en Los Ángeles, California.

No obstante, esta versión fue rápidamente desmentida por los fans de la Diva de la Banda, quienes aseguraron que la mujer capturada en el video viral no era más que una imitadora de la cantante, algo que no impidió que las especulaciones siguieran.

Pero, en pleno 9 de diciembre, Chiquis Rivera decidió compartir una imagen y un video en los que sí se puede ver a Jenni Rivera, sólo que cuando esta estaba con vida, algo que desató el furor en redes sociales.

En el audiovisual se aprecia que Chiquis Rivera le revela su gran admiración a la Mariposa de Barrio para después envolverla en un abrazo, muestra de afecto que fue puesta en entredicho por los seguidores de la fallecida estrella del regional mexicano, ya que recordaron que la hija le dio muchos dolores de cabeza a la madre cuando esta aún estaba viva.