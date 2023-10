Ella es la compañera de Matthew Perry en 'Friends' que adoptaría a su perrito

Hace unos días se dio a conocer la muerte de Matthew Perry, actor reconocido por interpretar a Chandler en la serie "Friends". Hasta el momento, ninguno de sus compañeros de elenco se ha pronunciado al respecto, pero a través de medios de comunicación circula el rumor de que una de las protagonistas de la serie adoptaría a su mascota.

De acuerdo con TMZ, fuentes policiales informaron la muerte de Matthew Perry a los 54 años. Según el medio de comunicación, el actor habría muerto en una casa de Los Ángeles, aparentemente ahogado.

Además de papel de Chandler, Perry también ha aparecido en películas como "The Whole Nine Yards", su secuela "The Whole Ten Yards", y "17 Again". Además, fue nominado para un Premio Emmy y un Globo de Oro por su papel en el filme "The Ron Clark Story".

Ya han pasado algunos desde que se anunció su muerte y hasta el momento ninguno de sus compañeros de elenco se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, de acuerdo con el Daily Mail, la actriz Lisa Kudrow, quien interpretaba a la divertida Phoebe Buffay, estaría considerando adoptar al perro del fallecido histrión.

La información vendría de una fuente cercana a Kudrow, quien aseguró que la actriz está desconcertada con el deceso de su compañero de elenco. Asimismo, se informó que la intérprete estaría muy moleste porque en la prensa se ha especulado que la muerte podría ser a causa del consumo de una sustancia ilícita.

El perro del actor se llama Alfred y fue presentado por el actor en sus redes sociales el 23 de enero de 2021. El adorable canino tiene el pelaje café claro y en Instagram se puede la cercanía que Perry tenía con él. Ahora, Alfred podría ir a vivir a la casa de la amiga de su querido humano.

