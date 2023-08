Comparan a Ninel Conde con Lyn May por exceso de 'cirugía': 'ni los ojos los puede abrir'

Ninel Conde volvió a estar en la mira del internet que nada perdona luego de que apareciera en una foto con un extraño aspecto. Y es que los internautas encontraron una profunda similitud entre el Bombón Asesino y Lyn May, vedette mexicana recordada por aparecer en un video musical de Plastilina Mosh.

La periodista originaria de Puerto Rico, María Celeste Arrarás compartió una foto en redes sociales en la que se le puede ver acompañada de Lupita Ferrer y Viviana Gibelli, actrices venezolanas; y por supuesto de Ninel Conde.

"Anoche me encontré con Ninel Conde, Viviana Gibelli, y la querida actriz venezolana Lupita Ferrer, en la obra de teatro “Yo con mi Arte tengo” que protagoniza nuestro querido Carlos Adayan en la calle ocho de Miami. Fue un gusto saludarlas y ponernos al día", escribió la comunicadora.

En los comentarios de la publicación, los internautas no se midieron y se lanzaron en contra de Ninel Conde, quien recientemente fue criticada por una interpretación con muy poca técnica de "Sálvame", tema de la agrupación juvenil RBD.

"Ay Dios, qué rara se ve Ninel Conde . Creí que era Lyn May", dice una usuaria de redes sociales. "Ya viendo a Ninel nos hace pensar seriamente en si querer operarse o no. Ya que si ella con tanta plata quedó así yo sin plata quedaría peor", apunta otra internauta.

"Qué guapas y naturales María Celeste y Lupita, las otras dos echadas a perder de tanto estiramiento", escribió otro usuario de redes sociales. "Ninel ya no es ella, ni los ojos los puede abrir de tanta cirugía, lamentable. Viviana definitivamente no parece ella, los cachetes se los inyectó tanto que tampoco se parece a la Viviana de años atrás; cambió con sus cirugías para mal, lamentable. Lupita, si menos no le cambiaron sus facciones y sigue como de 50 y Arrarás, linda como siempre", opinó otro internauta.

DGC