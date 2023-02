Comunión con el diablo llega a aterrorizar a México

El director español Víctor García, quien parte de su trayectoria la ha hecho en Estados Unidos, vuelve a sus raíces con la cinta Comunión con el diablo, una película de terror ubicada en la España de los años 80. Basándose en una antigua leyenda, la de la niña de la comunión, explora temas como las tradiciones, la rebeldía de la juventud y las costumbres de la época.

“Estamos acostumbrados que las películas de terror tienen que venir de Estados Unidos o de cualquier otro lugar, pero las historias son universales y los temas que tocamos son universales también, lo que intentamos es desarrollar una mitología alrededor de una anécdota como lo es la leyenda de la niña de la comunión”, explicó en entrevista con La Razón el también realizador de Return to House Haunted Hill.

La leyenda española que retoma Víctor García trata sobre una niña que después de hacer su primera comunión muere de manera violenta y hoy maldice al que se le cruza en el camino. En la ficción del director ese espíritu en pena se le aparece a dos jóvenes, Rebe y Sara, quienes lucharán por salvar sus vidas al ser maldecidas.

“Sara está a punto de ser una rebelde, ella no lo sabe, pero va en ese camino; necesitábamos a Rebe, que la sacara, la moviera hasta ese lugar; también me interesaba que Rebe fuera una tía como muy fuerte, vive una situación en casa bastante terrible, me gustaba la puerta que le abría esa realidad cuando se comienza a enfrentar a todo”, destacó el realizador sobre las mujeres que protagonizan la película que llega hoy a cines de México.

Sara (Carla Capra) y Rebe (Aina Quiñones) son dos amigas, la primera acaba de mudarse con su familia a un poblado muy tradicional y la segunda vive con un papá alcohólico. Sus historias sirven al cineasta para contraponer las reglas establecidas de la época con la rebeldía de estas chicas.

“Teníamos muy claro que las protagonistas tenían que ir en contra de lo establecido, que dijeran ‘yo quiero ser’, ‘yo quiero otra cosa’, ‘hay otras maneras de vivir’, es un conflicto que estaba presente en esa década y ahora, toda la gente que ha pasado por la juventud ha tenido valores contrarios a los establecidos”, apuntó García, director de Espejos siniestros 2 y La cabaña del diablo.

A Sara, por ejemplo, las mujeres que la rodean tratan de imponerle cómo ser; sin embargo, ella tiene un espíritu de aventura y de vivir de otra manera.

Con esta película Víctor García vuelve a explorar el género del terror, el cual siempre le ha atraído y del que considera siempre está aprendiendo.

“Crecí viendo ese tipo de películas desde que era chaval, he seguido ese lenguaje cinematográfico, lo he trasladado a mi experiencia norteamericana y poco a poco he creado un lenguaje que creo más o menos empieza a tener coherencia, siempre es necesario estar aprendiendo de alguien”, aseveró Víctor García, quien espera que la historia conecte con el público de México, donde también hay diversas leyendas.