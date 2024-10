La conductora Fiona MacDonald anuncia su muerte: 'Puse fin a unos meses muy duros'

Fiona MacDonald, querida conductora de TV australiana, conmocionó a todos sus fans al anunciar su muerte a través de sus redes sociales, mediante un mensaje en el que habló acerca del lamentable estado de salud que tenía previo a su deceso.

Fiona MacDonald, quien tenía 67 años, padecía de la enfermedad de la neurona motora (MND, por sus siglas en inglés). Es recordada por su trabajo en programas infantiles como "Wombat" e "It's a Knockout".

MacDonald fue diagnosticada con la enfermedad de la neurona motora en noviembre de 2021; el mal afecta a las células nerviosas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Quienes la padecen experimentan una pérdida progresiva de la función muscular, lo les impide moverse, hablar, comer e incluso respirar, por lo que la esperanza de vida para quienes reciben este diagnóstico es, en promedio, de 27 meses.

Fiona MacDonald aceptó que su final era inminente por lo que decidió vivir lo que le quedaba sin preocupaciones y tomar su destino con humor, además de que en sus redes documentó su existencia con la enfermedad.

Por ello, la famosa dejó preparado un mensaje de despedida que le pidió a su hermana publicar cuando le llegara el momento de morir, en el que remarcó que ella tomó la decisión de no continuar con el soporte vital que la ayudaba a existir.

“Adiós, amigos míos. Mi hermana Kylie está publicando esto porque he salido del edificio - Espero estar mirando hacia abajo desde una nube. Anoche puso fin a unos meses muy duros. Fue muy tranquilo, los chicos y Kylie se quedaron conmigo para despedirse. Aunque nunca he querido morir, la idea de dejar mi cuerpo torturado fue un alivio”, señala su post póstumo, el cual devastó a sus fans.

“Los últimos meses han sido duros. Incapaz de tragar comida normal, la alimentación en el tubo que debería haberme sostenido no funcionó porque mi intestino no podía tolerar ninguna de las múltiples marcas de bebidas proteicas. Entró y salió directamente”, remarcó.

Fiona MacDonald remarcó que, por su enfermedad, “me he estado muriendo de hambre lentamente, sintiéndome cada vez más débil. También he desarrollado un terrible dolor de espalda porque mis músculos no soportan mi columna”.

“El humor negro que me sirvió bien durante los primeros años de este viaje se convirtió en desesperación. Tomé la decisión después de mucho trabajo de cesar todos los apoyos médicos y finalmente ir al hospital para recibir cuidados paliativos al final de mi vida. Cuando amas la vida tanto como yo, se necesita mucho coraje para tomar decisiones que conducen a la despedida”, apuntó.

“Así que no lo llamemos adiós porque espero verte de nuevo en el otro lado. Hasta entonces: Que el viento esté siempre a tu espalda, que el sol brille caliente sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos hasta que nos volvamos a encontrar, y que Dios te sostenga en el hueco de su mano. Llevo tu amor y tu risa conmigo y espero que recuerdes el mío”, finalizó Fiona MacDonald en su mensaje póstumo.