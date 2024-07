Critican a Karol G por entonar el Himno de Colombia en la Final Copa América 2024: 'Qué horrible voz'

Este domingo, se llevó a cabo la Final Copa América 2024, cuya victoria fue disputada entre Argentina y Colombia. Por ello, Karol G fue la encargada de interpretar el Himno de Colombia, aunque parece ser que el momento no le agradó a todo el mundo, pues ya han surgido los comentarios que la critican por 'entonarlo mal'.

Si bien Karol G tiene en la actualidad una prolífica carrera, la famosa no se salva de las críticas de usuarios en redes sociales, quienes aprovechan cada oportunidad que tienen para mostrar los defectos que pueden haber en la famosa. Así sucedió en la reciente final de la CONMEBOL.

La colombiana asistió en compañía de su pareja, Feid, al Hard Rock Stadium, en dónde se disputó la Final Copa América 2024 y si bien las fotos indican que la pareja se la pasó bien en el partido a pesar de que su equipo perdió, no tardaron los señalamientos por la manera en la que la famosa entonó el himno colombiano.

Feid y Karol G en la final de la Copa América. pic.twitter.com/Yn1P23D3Xp — Indie 505 (@Indie5051) July 15, 2024

Karol G interpreta el Himno de Colombia

Karol G entonó el Himno de Colombia este domingo y si bien este momento provocó llanto y la misma "Bichota" mostró su emoción momentos previos a interpretarlo, usuarios en redes sociales no estuvieron satisfechos con el resultado, por lo que la famosa fue blanco de críticas.

Si bien los fanáticos mostraron su apoyo a la artista, esto no sucedió con el resto del público, pues señalaron a la colombiana, al asegurar que la famosa no es buena cantante, a pesar de ser una artista multigalardonada y una de las principales figuras femeninas del género urbano en la actualidad.

"Gracias a la CONMEBOL hoy se corroboró que Karol G no canta ni el himno, pero ganó Grammy", "la mujer sin producción no tiene star quality”, "no soy colombiano, pero fue un desastre la forma como canto el himno de Colombia", "sin autotune, qué horrible voz de la muchacha" y "yo creo que la vergüenza que paso,todavía retumba en ese estadio", son algunos de los mensajes con los que critican a la 'Bichota'.

"Karol G":

Porque la Bichota interpretó el himno colombiano en la #CopaAmerica2024 pic.twitter.com/dwpXoaZE4q — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) July 15, 2024

Aquellos que critican a Karol G por el modo en el que entonó el Himno de Colombia, no han dado más detalles del motivo de su disgusto además de que no les gustó su voz y les pareció desafinada. Sin embargo, en el momento se captaron las reacciones conmovidas de los colombianos presentes que se mostraban orgullosos de escuchar su Himno en la Final Copa América 2024.