Critican a Nirvana Hank por VIDEO en el que presume que tiene una jirafa de mascota

La influencer Nirvana Hank está siendo cancelada en redes sociales porque publicó un video en el que presumió que tiene una jirafa y unos changuitos de mascota, por lo que los usuarios exigen que se sepa si esos animales viven en buenas condiciones.

La creadora de contenido se subió al trend viral de “Soy obviamente” en el que las personas hacen breves videos contando algo que hacen constantemente, por ejemplo “Soy nutrióloga, obviamente reviso las etiquetas de todos los alimentos”, “Soy el baterista de la banda, obviamente soy el que más tarda en instalarse su instrumento para los ensayos”, “Soy emprendedora, tengo mil carpetas en Pinterest”, y así con otros videos.

Nirvana Hank hizo este trend pero al revés en el que decía que mencionaba algo que supuestamente no tenían en su familia y lo mostraba. “Soy Nirvana Hank y claro que no tenemos nada raro en mi casa” y enseñó una escultura de arte huichol.

Pero lo que más desató la polémica fue cuando en su video dijo: “Soy Nirvana Hank claro que no tengo jirafas en el patio de mi casa… claro que no tenemos una isla de changuitos”.

Tunden a Nirvana Hank por presumir jirafa en el patio de su casa

Los usuarios se lanzaron contra la influencer por presumir que en su casa tienen animales en cautiverio y hasta etiquetaron a Profepa y la Semarnat para que verificaran si los animales están bien.

Además de que los usuarios consideraron que el animal está en un lugar pequeño, por lo que la mayoría recordó el reciente rescate de Benito, quien ahora está en Africam Safari.

Nirvana Hank Foto: Especial

“Unirnos para que devuelvan todos esos animales a si habit natural además seguramente es dinero ilegal igual los permisos PROFEPA donde carajos esta”, “Para mí no hay nada más patético q presumir cosas que no son de uno”, “Que sea investigada”, “Es inaceptable hija no mam… @NirvanaHank o sea acaban de sacar una q tenían en condiciones desfavorables y sales con esto”, “Medio país aplaudiendo que @africamsafaripuebla ayudó a salvar a una jirafa de un lugar pequeño y no apto para su estancia en Chihuahua y ahora tú presumiendo que esa o esas jirafas están en un espacio aún más pequeño”, fueron los comentarios de los cibernautas.