Critican a Yahritza y su Esencia por decir que no les gusta México ni su comida: 'Está mejor Washington'

La agrupación Yaritza y su Esencia está en medio de la polémica, luego de que los integrantes de la banda ofrecieran una entrevista en la que señalaran que no les gusta México, ni su comida y que prefieren la de Estados Unidos.

En la entrevista les preguntaron su opinión por México por ser su segunda visita al país. Yaritza, líder de la banda, aseguró que sí le gusta México, pero que no le agrada que es un lugar muy ruidoso.

“Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto y cuando me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo. Si me gusta, está bonito”, mencionó la cantante.

Por su parte, su hermano él si no se guardó nada y aseguró que a él no le gusta México y menos la comida, señaló que la mejor es la de Washington, de donde ellos son originarios.

“No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando "Mando", integrante de la agrupación.

Mientras que el otro hermano e integrante de Yaritza y su Esencia dijo que tampoco le gusta la comida ni las bebidas de México. “No me gusta que ni tengan chile, La soda aquí sabe diferente, te quema la garganta más allá”, señaló Jairo Martínez.

Tunden a Yahritza y su Esencia por comentarios contra México

Los usuarios de Internet no dudaron en criticarlos y hasta los compararon con Ángela Aguilar, quien ha dicho que se considera argentina, lo que le valió ganarse el odio del público y hasta se reflejó en las taquillas porque exhibieron que ya no vende boletos como antes en sus conciertos.

“A mí tampoco me gusta su música y no me la paso diciéndolo”, “Si no les gusta México ni la comida Mexicana también que canten en Inglés como en su país a chamaquitos”, “Traen el nopal en la frente pero solo comen chicken”, “Ya que se larguen de México, ni quien los pele solo tiene una canción buena bye”, fueron algunos de los comentarios de la gente que se molestaron por los comentarios de los chicos.

Por otro lado, hubo usuarios que los defendieron y señalaron que los integrantes de Yaritza y su Esencia están en su derecho de que no les guste México, pero sí reconocieron que les falta más guía del mánager para sus entrevistas.