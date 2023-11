Daniel Bisogno habla de su orientación sexual: 'Cualquier expresión de amor es válida'

El conductor de Ventaneando Daniel Bisogno se sinceró sobre su orientación sexual en la entrevista que le dio a Yordi Rosado, para poner fin a los rumores de que es gay.

El presentador de televisión contó que le han inventado muchos romances con diferentes personas, pero mencionó que nunca nadie ha dado con la verdad.

Daniel Bisogno señaló que sí ha salido con personas, pero que él se enfoca más en que le gusta salir con dicha persona y compartir momentos con ella y aseguró que en esta época cualquier expresión es válida, por lo que no debería ser motivo de críticas.

"Claro que he salido con gente e inventan una cosa y nunca se llega a la verdad. Yo con quien salgo es porque me interesa salir con esa persona, estar con esa persona. La gente no quiere igualdad, quiere un trato preferencial. Yo hago lo que me nace con todo el gusto del mundo y estoy con quien quiero estar y punto. Cualquier expresión de amor es válida", mencionó el actor de Lagunilla Mi Barrio.

Bisogno señaló que no importa por qué persona se sienten atraídos los demás, pues indicó que lo más importante es ser feliz.

"El abanico sexual es tan amplio que decir es lesbiana, homosexual, únicamente es cerrar el círculo cuando el abanico es tan grande que lo importante es el amor, que la persona sea feliz", comentó el presentador de espectáculos.

El conductor insistió en que él sale en citas con la gente porque él se siente bien y no tiene prejuicios, además de que no afecta a nadie.

"Salgo con personas pero no tengo una pareja así formal. Trato de experimentar la vida, de hacer lo que quiero, de disfrutar, lo que me nace y no tengo prejuicios ni juicios con nada ni nadie y trato de hacerme feliz a mí mismo sin lastimar a nadie", explicó.

Finalmente, Daniel Bisogno contó que él nunca ha tenido conciencia de que es lo que realmente le gusta, sino que se rige bajo el principio de lealtad.

"Toda mi vida ha sido así, nunca tuve ni la conciencia de pensar en me gusta esto o el otro, nunca pasó por mi mente porque con la persona que estaba me entregué totalmente, nunca engañé. Y las personas que han pasado por mi vida ha sido porque he querido, porque me nace y me gusta estar. Nunca ha sido un conflicto para mí y que la gente esté con quien le guste estar mientras no dañes a un tercero", explicó.