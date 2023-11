Daniel Bisogno ya hizo su testamento y así va a repartir su herencia

Daniel Bisogno reveló que ya tiene su testamento y a quién le va a heredar sus bienes, además contó cómo es que va a dejar protegida a su hija en caso de que él llegue a faltar.

El conductor de Ventaneando le dio una entrevista a Pati Chapoy para su canal de YouTube y ahí “El Muñe” fue cuestionado por la periodista sobre si ya tenía su testamento, si ya había ido a hacerlo al notario, a lo que Bisogno dijo que sí.

“Sí, primero que nada (MIchaela, su hija) tiene un seguro, si yo llegar a faltar, o su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine”, dijo el conductor.

“Lo que he trabajado, lo poco o mucho que he logrado es para ella y para ayudar a mis papás. Yo no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer. Vas a luchar hasta el último momento, desamparadamente. Mi hija es mi motivo “, concluyó Daniel Bisogno.

La entrevista completa saldrá en el canal de YouTube de Pati Chapoy este jueves a las 19:00 horas, en la que Daniel Bisogno contará detalles de su última hospitalización.

Confirmó que sí sufrió un choque séptico, pues indicó que tras la vez anterior que estuvo en el hospital cuando se le reventaron las varices del esófago quedó con una infección en el cuerpo lo que desencadenó el choque séptico.