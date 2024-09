Daniel Bisogno ya salió de terapia intensiva y revela cuando será dado de alta: 'Todo está saliendo bien'

Daniel Bisogno ha tenido una salud complicada en los últimos días, ya que después de ser intervenido con una operación de trasplante de hígado. Sin embargo, este martes en Ventaneando, el comunicador reveló a través de un audio cuál es el avance de su salud.

Fue a inicios de septiembre que Daniel Bisogno se sometió a su esperada cirugía de trasplante de hígado, pues el suyo ya no era funcional y necesitaba urgentemente de un donador con similitudes a él para recibir el órgano sano.

A pesar de que en los primeros días se vio una pronta recuperación y parecía que el cuerpo del famoso había aceptado al órgano de la mejor manera, aunque recientemente enfrentó síntomas que le hicieron regresar al nosocomio desde el viernes.

Si te perdiste esta nota con todos los detalles de la salud de nuestro querido #DanielBisogno recuerda que puedes encontrarla en nuestro canal de YouTube. #Ventaneando #LoVisteEnVentaneando. 📺 💚 👉🏻 https://t.co/pQpfMmgIkV pic.twitter.com/fZbfmQnItm — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 17, 2024

Daniel Bisogno revela cuál es su estado de salud actual

Fue a través de un audio que Daniel Bisogno reveló que ya se encuentra en perfecto estado, tras estar unos días en terapia intensiva, todo por una fuerte fiebre generada por una bacteria, de la cual parece que ya logró deshacerse.

"Familia querida, cada vez mejor. Afortunadamente, ya me están haciendo diario ultrasonidos, checando métodos absolutamente todo, bacteria, virus, que todo esté bien y afortunadamente todo está saliendo bien", contó el conductor.

El famoso también mencionó que su pronta mejoría ha impresionado a los doctores: "Los doctores asombran de mi capacidad de mejoría, hay velocidad para eso, entonces están muy contentos", explicó.

Aunado a las noticias de la mejora de su salud, Bisogno reveló que este martes será trasladado a terapia intermedia para vigilar que todo siga el curso adecuado, además de que se le proporcionan los antibióticos para regresar a su casa a continuar con la recuperación total después del trasplante de hígado.

"Ahorita estoy esperando a que me muevan el cuarto de terapia intermedia, ya me van a pasar para allá y la idea es vigilar que los antibióticos y todos esté bien aquí los días y para más tardar el sábado, ya regresarme a mi casa a seguir con la recuperación total".

De este modo, Daniel Bisogno explicó que su recuperación va muy bien y que a pesar de su regreso al hospital, esto no cambió el tiempo estimado de mejora: "La ventaja fue que aquí todo fue a tiempo, pues no he parado de prestar atención y de avisar cualquier más leve síntoma y cualquier cosa", expresó.