Danna Paola dice saber el motivo por el que la gente es infeliz: 'Se ve a distancia' | VIDEO

Una vez más, Danna Paola se encuentra en el ojo del huracán después de dar unas polémicas declaraciones, en las que revela el motivo por el cual las personas son infelices en sus vidas, de acuerdo con lo que ella piensa.

El momento ya se ha hecho viral y ha levantado una serie de comentarios negativos en contra de Danna Paola, puesto que una vez más, la señalan por estar muy alejada de la realidad de las personas comunes, aunque hay gente que asegura que la artista tiene razón en esta ocasión.

La mujer de 29 años, ha tenido un 2024 lleno de polémicas y críticas por parte de usuarios en redes sociales, quiénes señalan sus diversas actitudes y comentarios, al indicar que muchas de las cosas que dice son poco maduras para su edad o simplemente, les parece que son incorrectas.

Danna Paola asegura saber el motivo por el que la gente no es feliz

Fue durante un reciente podcast que Danna Paola declaró que "la gente infeliz, es porque no tiene sexo" y aseguró que "el mal sexo se ve a distancia", ya que destacó que cuando se disfruta ese ámbito, "uno vive feliz" y señala que las personas que gozan de ello, lucen "brillantes".

Posteriormente, la famosa aclara que una buena vida sexual no tiene que ver con tener pareja, pues uno se puede conocer a si mismo y saber abrazarse. "La feminidad y la sexualidad de la mujer viene antes de tener una pareja", sentenció, para después indicar que el tema es todavía un tabú en la sociedad que hay que dejar atrás para una vida más plena.

Por el comentario, usuarios en redes sociales se han vuelto a lanzar contra Danna, por lo que han surgido mensajes como "ya no le pongan un micrófono en frente", "dejen de hacer a gente ***deja famosa", "sí, ya entendimos Danna Paola, no eres más una niña" y "esta es igual a las que ven a una chica de mal humor y dice 'no la **gieron bien anoche'”.

Otros indican que la actriz habla desde su privilegio, pues aseguran que la felicidad de una persona no se limita a un factor como la vida sexual, pues existen muchos más aspectos que pueden dejar opacado a este elemento, así como mayores preocupaciones.

A pesar de ello, hay usuarios en redes sociales que coinciden con Danna Paola sobre cómo identificar a la gente infeliz, pues destacan que la sexualidad sana se refleja en un menor nivel de estrés, sistema inmune potenciado y un mejor estado de ánimo, entre otras cosas.