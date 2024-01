Disney pierde los derechos de Mickey Mouse; así es la nueva y terrorífica versión de dominio público

Uno de los personajes más queridos por el público en general es Mickey Mouse, la animación que lanzó a la fama a Disney que desde 1928 ha sido uno de los estandartes de la compañía. La imagen ahora es de dominio público en su primera versión, Steamboat Willie, el conocido ratón que silba mientras maneja un bote.

"Por supuesto que continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que continúan bajo los derechos reservados" reveló la compañia, a pesar de que no pueden hacer lo mismo por sus versiones más viejas, pues pronto más se unirán a las que pueden ser utilizadas por terceros.

"Infestation 88", el primer juego de terror que usa a Mickey Mouse como el villano

A menos de 24 horas de que se anunciara que la primera versión de Mickey Mouse ha perdido su exclusividad con Disney, se anunció Infestation 88, un juego de horror cooperativo donde el villano es el diseño de Steamboat Willie. De este modo, serás perseguido por el personaje tan amado por chicos y grandes durante generaciones.

Al parecer, el juego tendrá una temática similar a la que hemos visto en otros como Bendy and the Ink Machine, donde te encuentras en un lugar no muy seguro donde deberás de llegar a un objetivo para poder salir con vida, cuando criaturas temibles te acechan en las sombras o te persiguen por los pasillos.

Como advertencia, en el video que se presenta el videojuego se detalla que el mismo ha sido inspirado por algo que ahora es de dominio público; "esta creación independiente no ha sido autorizada, promocionada o se ha beneficiado de los autores originales" explica también, con lo que deja claro que Disney no tiene nada que ver en esta nueva historia del ratón.

Ahora, ldespués de que roedores han infestado una bodega, un grupo de exterminadores deberá terminar con lo que sea que se encuentre en los pasillos del sitio, sin saber que se encontraran con un gigante ratón con aparencia tétrica y antigua.

Así luce la nueva versión de Steamboat Willy, tras convertirse en un personaje de dominio público, en un videojuego independiente. Especial

Podrían llegar más productos tétricos de Steamboat Willie

Esto tan solo es la punta del iceberg, ya que de seguro vendrán muchas más adaptaciones de Steamboat Willie por parte de otros creadores. Ya ha sucedido con otros personajes, como el sello independiente que lanzó en 2023 una película de Winnie Pooh donde el osito amarillo es un asesino serial en compañia de su mejor amigo, Piglet, después de ser abandonado por Christopher Robin en el bosque de los 100 acres.