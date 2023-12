Calendario de adviento de Disney desata burlas en TikTok por sus muñecos de terror

El calendario de adviento de Disney está causando polémica en las redes sociales, ya que muchos usuarios han reportado que cuando abren los premios aparecen muñecos clásicos de la compañía, pero están deformes y sin pintar.

En TikTok se están viralizando los videos de los usuarios que compraron el calendario de adviento de Disney y también comparten la decepción que se llevaron al abrirlo y encontrar con figuras de baja calidad.

¿Qué es el calendario de adviento de Disney?

El calendario de Disney se llama calendario de adviento 'Disney 100 Years of Wonder: Storybook Collection', el cual contiene 24 casillas que se tienen que abrir del 1 al 25 de diciembre y cada día los fans podrán disfrutar de diferentes figuras de sus personajes favoritos como Mickey Mouse, Woody, Winnie Pooh y las todas las princesas, entre otros personajes.

Figuras del calendario de adviento de Disney Foto: Especial

Fans exhiben muñecos deformes en el calendario de adviento de Disney

Los fans de Disney están compartiendo videos en TikTok de los juguetes que les salen en el calendario y se han llevado la sorpresa de que fueron víctimas de una estafa pues los muñecos están deformes o están incompletos, es decir que no se terminaron de decorar.

Mientras que otros usuarios señalan que les han salido figuras que no tienen nada que ver con Disney como una Hello Kitty o un Pikachu, entre otros.

Los usuarios señalaron que estos calendarios los adquirieron en tiendas en línea como Amazon en donde hay varias personas que los ponen a la venta.

Calendario de adviento de Disney es pirata

Los cibernautas no han dudado en reaccionar a los videos que se comparten en TikTok en los que la gente narra su decepcionante experiencia, por lo que la mayoría ha llegado a la conclusión que esos calendarios de adviento que se venden por Internet son piratas, ya que la imagen de la caja del supuesto calendario de Adviento no corresponde con la original, sino que han tomado prestada la de un libro conmemorativo de los 100 años. Un usuario confesó que el suyo lo compró en Aliexpress solo por 15 dólares.

“Porque no compran los originales. En Amazon hay muchísimos falsos y en otras tiendas online”, “Es calendario del espanto”, “Es la versión de Halloween no navideña”, “Yo cuando me da pereza terminar de colorear”, escribieron los cibernautas.

Dónde comprar el calendario de adviento de Disney original

El calendario de adviento de Disney original cuesta 630 pesos y se puede conseguir en la página oficial de Disney o en establecimientos reconocidos como en el sitio web de Walmart.