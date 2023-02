EDC México: Tiësto, R3hab y más sets que sorprendieron el segundo día del festival

El DJ neerlandés Tiësto cerró el segundo día del Electric Daisy Carnival (EDC México) con un poderoso set, en el que incluyó mezclas con la "BZRP Music Sessions #52" ("Quédate”), de Bizarrap y Quevedo, “Provenza”, de Karol G y hasta una demostración de sus inicios con un “trance puro”.

Tiësto se paró sobre las tornamesas del escenario principal, kineticFIELD, pasada la medianoche para ofrecer a los presentes una presentación memorable que los pusiera a bailar, brincar y gritar con toda la energía.

Tiësto no escatimó y quiso dar a sus fans lo mejor de sus mezclas, por ejemplo, una versión especial de “A Sky Full Of Stars”, de Coldplay, mientras el escenario se llenaba de un sorprendente juego de luces. La rola sonó al principio tranquila y fue poderosamente elevada hasta hacerla reventar.

Igual lo hizo con “Renaissance”, tema principal de la serie The White Lotus, al cual le impregnó su estilo y puso a bailar sin parar a los presentes, para quienes los beats de Tiësto fueron el “bálsamo” para mitigar el cansancio de la segunda jornada del EDC México.

El set también incluyó el reguetón de Don Omar con “Danza Kuduro” y luego en la recta final de su show hizo un retroceso a los inicios de su carrera para hacer estallar el escenario con un “trance puro”.

Sonó “Adagio For Strings”, de su segundo disco de estudio Just Be. La canción es un cover de la obra Adagio para cuerdas, de Samuel Barber.

Con esa última dosis de trance cerró su participación en el EDC México, que tuvo una jornada llena de shows espectaculares, que congregaron a 110 mil asistentes.

Toque mexicano de Deorro

Entre los sets que destacaron estuvo el del productor y DJ mexicano estadounidense Deorro, quien en el escenario principal, puso a sus seguidores a bailar con las mezclas más eclécticas y bizarras que uno se pudiera imaginar, desde “Payaso del rodeo” hasta “Rayando el sol”, de Maná.

En su espectáculo también se escucharon las versiones de “Kulikitaka”, “Arremángala, arrempújala” y “Devuélveme a mi chica”, ésta última de Hombres G.

Deorro decidió cerrar con uno de sus temas más famosos, “Perdóname”, que transportó a sus fans a “otro mundo” con las sutilezas y potencia de los beats.

La épica presentación de R3hab

Una de las presentaciones que fue todo un épico viaje musical y de sensaciones fue la del DJ neerlandés R3hab, quien con su electro house, dutch house y future bass hizo estallar el escenario kinetic FIELD del EDC México.

Bajo la convicción de armar una gran fiesta en el EDC México, R3hab echó toda la artillería pesada en cada canción y tampoco escatimó en hacer arder el escenario con sorprendentes fuegos artificiales que eran el anuncio de que el beat había llegado a su “máxima potencia” y era momento de dejarse llevar y bailar con la mayor energía.

En el set de R3hab uno de los momentos memorables fue cuando puso “Satisfaction”, de Benny Benassi, en la que hizo vibrar la pista de tantos brincos eufóricos de sus fans.

Cada canción del DJ era una especie de viaje que llevaba por distintas rutas de emociones y sensaciones, desde la sutileza de los inicios, con beats tranquilos que poco a poco se iban transformando hasta llegar a la cima de una manera precisa.

Cuando llegaba el clímax de la mezcla hacía que la energía estallara a todo lo que da, no solamente de manera musical sino también visual con juegos de luces que cubrían la pista o pirotecnia como “ensamblada” a cada beat.

La presentación de R3hab también tuvo un toque mexicano cuando sus seguidores empezaron a corear “el Chucky Lozano, el Chucky Lozano”.

LP Giobbi contagia energía

La DJ LP Giobbi, la reina del piano house, llenó de energía el kineticFIELD con un set que incluyó temas como “Take My Hand”.

La DJ, quien ha impulsado el trabajo de artistas mujeres en la escena y miembros de la comunidad LGBT+, demostró su gran habilidad técnica en la tornamesa al caer la noche en el festival.

Ceremonia de apertura con pirotecnia

El sábado la ceremonia de apertura del EDC México 2023 se realizó en todo su esplendor, ya que al levantarse la contingencia sanitaria desde el viernes por la noche, fue posible usar pirotecnia en el espectáculo visual.

Fue cerca de las 19:00 horas cuando la flor de loto que se encontraba en medio del escenario se abrió para convertirse en un búho, al tiempo que un sorprendente show de juegos pirotécnicos se apreciaba para después dar paso a impresionantes demostraciones lumínicas.

🎆 Este sábado, el #EDCMéxico brilló en la espectacular ceremonia de apertura, hoy sí con pirotecnia debido a que se levantó la contingencia sanitaria



