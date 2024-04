Critican a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera por burlarse de la cara de Lucerito Mijares | VIDEO

Lucerito Mijares está triunfando en el programa de Juego de Voces en donde sale con su papá Manuel Mijares y los hijos de otros famosos mexicanos.

Pero a pesar de que Lucerito comparte créditos con Mía Rubín, Eduardo Capetillo Jr., entre otros, ella es la reina del programa, los fans la quieren, la admiran y ya hasta le pusieron el sobrenombre de “La princesa de México”.

Sin embargo, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres aprovecharon la participación de la joven cantante en el reality show para hablar de sus aspecto en tono de burla, por lo que los usuarios de Internet los criticaron.

Fue durante su programa llamado "Qué importa" y ahí hablaron de la cara e Lucerito y de su gran parecido con Manuel Mijares.

"Es la hija que tuvo Mijares con Mijares", dijo Eduardo Videgaray, mientras que su esposa Sofía Rivera mencionó: "Se parece a Mijares, pero canta como Lucero, Dios quita y Dios quita".

La sobrina de Lucero se parece más a ella que su hija#QuéImporta con @EVIDEGARAY y @SofiaRiveraT pic.twitter.com/EqDKWNAIzJ — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) April 26, 2024

Asimismo, los conductores retomaron las declaraciones de Lucerito Mijares sobre que la confunden en la calle con hombre para burlarse de ella y hasta la compararon con Wendy Guevara.

"Te confunden con hombre, pero no dijiste cuál, con el hombre araña, con el hombre elástico, con Paco Memo", dijo el Estaca, también conductor de programa "Qué importa".

Sofía Rivera Torres comentó que confundan a Lucerito con hombre tiene sus ventajas. "No te preocupes Lucerito a Wendy Guevara le pasa algo muy parecido todo el tiempo", mencionó la conductora.

Usuarios enfurecen por comentarios contra Lucerito Mijares

Los usuarios de Internet se lanzaron contra Eduardo Videgaray y Sofía Rivera por burlarse de la hija de Mijares y Lucero.

"Qué vergüenza este programa! Es lamentable que no sepan generar entretenimiento sin criticar a la gente y decir puras estupideces", "Programa de porquería", "se nota que no estudiaron", "Tienen entre 30-50 años y andan criticando el físico de una chica de 19 años, tengan tantita madre ya que madurez no tienen", fueron los comentarios de los usuarios de las redes sociales.