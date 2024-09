Emilia Pérez, de Jacques Audiard encabeza FICM

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) celebra su vigesimosegunda edición teniendo como protagonista Emilia Pérez, del aclamado director francés Jacques Audiard, que inaugurará el encuentro con la presencia del realizador y parte de su elenco, las ganadoras a Mejor Actriz en Cannes, Karla Sofía Gascón y Adriana Paz, y el actor Edgar Ramírez, se anunció ayer en conferencia de prensa.

Durante el encuentro que se realizará del 18 al 27 de octubre, en una Gran Gala muy especial, el cinefotógrafo nominado al Oscar y múltiples veces ganador del Premio Ariel, Rodrigo Prieto, presentará su primera película como director, Pedro Páramo, antes de su estreno en Netflix. Se trata de la adaptación cinematográfica de la conocida novela homónima escrita por Juan Rulfo.

Para la sección oficial en competencia de Largometraje Mexicano, el jurado será presidido por Alexander Payne, ganador del Premio de la Academia por sus guiones para Entre copas y Los descendientes. Le acompañarán Liv Tyler, conocida por sus papeles en Armageddon y El Señor de los Anillos, e Ira Sachs, director de Passages. Todos presentarán algunas de sus películas en el marco del festival.

Siguiendo con los invitados internacionales, Léos Carax presentará su nuevo trabajo C’est pas moi, así como el estreno mundial de la cinta restaurada Les amants du Pont-Neuf (1991). El realizador James Ivory vendrá con el documental Merchant Ivory de Stephen Soucy y su película Howard´s End (1992). Por su parte, la realizadora estadounidense Ava DuVernay traerá su premiada película Origin.

Como siempre, las secciones en competencia serán Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Largometraje Mexicano, en la que competirán Un cuento de pescadores, de Edgar Nito; Chicharras, de Luna Marán; La cocina, de Alonso Ruizpalacios; El hijo de su padre, de Aarón Fernández; Hombres íntegros, de Alejandro Andrade; Lázaro de noche, de Nicolás Pereda; La raya, de Yolanda Cruz; Violentas mariposas, de Adolfo Dávila y Sujo, seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México y buscar una nominación en los premios Goya y Oscar en 2025, bajo la dirección conjunta de Fernanda Valadez y Astrid Rondero.

Entre la amplia y variada selección de estrenos internacionales se podrán ver A Different Man, The Apprentice, A Sudden Glimpse to Deeper Things, The Brutalist, Lost and Found, Baby, Simon de la montaña, ganadora del Gran Premio de la Crítica en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes; La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar y ganadora del León de Oro del Festival de Cine de Venecia; y la ganadora de la Palma de Oro del pasado Festival de Cannes, nora, de Sean Baker.

También se rendirá un homenaje al cineasta mexicano Ismael Rodríguez proyectando sus películas: ¡Qué lindo es Michoacán!, Los tres García, Nosotros los pobres, Dos tipos de cuidado, La Cucaracha y Los hermanos del Hierro. De igual forma se proyectarán versiones restauradas de María Candelaria, de Emilio Fernández, y Profundo carmesí, de Arturo Ripstein. Por otra parte, se celebrará el 20 Aniversario de Matando Cabos.