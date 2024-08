Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, revela que trabajó como plomero y albañil para no pedirle dinero a su papá | VIDEO

Emiliano Aguilar, el primer hijo de Pepe Aguilar, ha dicho en más de una ocasión que quiere hacer una vida y una carrera sin tomar las influencias o el dinero de su padre. Una vez más, el famoso lo ha demostrado, al contar que fue albañil y plomero para ganarse la vida sin ayuda.

No es un secreto que la relación entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar es bastante distante. No existe una explicación por la que exista este distanciamiento entre los famosos, aunque al parecer, la intención del hijo mayor del famoso no tiene que ver con alguna molestia o rencor entre ellos.

“Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere (...) es su rollo, él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y hay están las puertas abiertas”, contó el patriarca de la Dinastía Aguilar en el pasado.

Pepe Aguilar con su hijo, Emiliano Especial

Emiliano Aguilar revela que trabajó como plomero y albañil

Fue en una entrevista para el canal de YouTube, GADE423 que Emiliano Aguilar reveló que él hizo trabajo pesado cuando atravesaba por una crisis económica, en la que prefirió esforzarse con un trabajo demandante, antes de pedirle dinero a su padre.

"Trabajaba de plomero en Estados Unidos y en construcción. Andaba abajo de las casas haciendo, desenterrando pipas y haciendo todo ese rollo y es un jalesote [...] Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá así como de: 'hey apa', préstame no sé... 500 pesos o préstame 500 dólares o lo que sea'. No, nunca le he pedido", explicó.

Además, aseguró que en el pasado ha sido cuestionado sobre porqué no le pide ayuda a su papá, tanto en lo económico como en la cuestión de la música, pues prefiere él solo, a pesar de que pueda ser rechazado y el camino sea mucho más complicado.

"Lo del rap y lo de la música y todo lo que estoy haciendo, todos me dicen: 'Oye, carnal, tan fácil sería tú llegar con tu papá y decirle: oye apa me ayudas con la música y en caliente y ya estás a donde quieres estar en dos meses' y yo digo: 'nel, carnal'", asegura.

"A pesar de que es hijo de Pepe Aguilar, él no quiere alcanzar sus logros por el apellido de papá", "orgullo estaría Antonio Aguilar por tener un nieto trabajador y humilde" y "mucho éxito", son algunos de los mensajes por lo que dijo Emiliano Aguilar. Sin embargo, algunos no le creen al rapero que en verdad trabajaba en la obra, pues aseguran que a las 8:00 horas ya es tarde para levantarse a la contruccción.