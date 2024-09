¿Arruinó el legado de Chester? Ella es Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park

20 de julio del 2017 es una fecha que los seguidores de Linkin Park nunca olvidarán. Ese día se anunció de manera sorpresiva la muerte de Chester Bennington, su vocalista y nada volvió a ser igual ni para la banda ni para sus fans.

Hoy, la historia les vuelve a dar una sorpresa, pero ahora con un signo positivo, pues los integrantes revelaron a su nueva vocalista, en un rumor que terminó por convertirse en realidad: es mujer y sí, muy talentosa. Su nombre es Emily Armstrong y tenemos mucho que hablar sobre ella.

¿Quién es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park?

Si el britpop está de regreso con la reunión de los hermanos Gallagher para traer de vuelta a Oasis, el nu metal no se queda atrás al darse a conocer el retorno a los escenarios de Linkin Park, cuya banda anunció a su nueva vocalista tras la muerte de Chester Bennington.

Se trata de Emily Armstrong, conocida por ser la líder de la banda Dead Sara, la cual fue fundada por ella y por Siouxsie Medley, por allá de mediados de los dosmiles. Aunque ha tenido gran reconocimiento en Estados Unidos, en el circuito de bandas de Los Ángeles es en donde tienen una fan base más nutrida.

Emily Armstrong no sólo ha sido reconocida por la revista Rolling Stone por su trabajo con Dead Sara, sino también por ser voz y corista de Courtney Love, destacando su talento en discos como Nobody's Daugther, de Hole, o en el Holy Fuck, de Demi Lovato.

Las críticas no han sido severas con Emily Armstrong, al entender que no es un reemplazo de Chester Bennington. Billboard.

¿Tira el legado de Chester Bennington con Linkin Park?

Aunque en redes sociales hubo comentarios en contra de Emily Armstrong como "Como cuando pides a Linkin Park por Temu"; "Me recuerda a cuando Kabah cantó una canción de Linkin Park"; "Me gusta cómo suena Fakin' Park", la mayoría de los comentarios en el live en donde fue presentada por Linkin Park, favorecían a la nueva compañera de Mike Shinoda, Joe Hahn, Brad Delson y Dave "Phoenix" Farrell.

En ellos se leía que lejos de ser una competencia con la figura de Chester Bennington o tratar de sustituirlo, ella venía a iniciar una nueva era con Linkin Park. Además de este anuncio principal, también revelaron que para esta reunión no participará Rob Bourdon en la batería, y que en su lugar entraba Colin Brittain.

Linkin Park tendrá algunas fechas que marcan su regreso a los escenarios, presentándose en Los Ángeles, Londres, Nueva York, Seúl, Hamburgo y Bogotá entre septiembre y noviembre. Además, compartieron "The Emptiness Machine", la nueva canción de Linkin Park, con todo y video.

"From Zero" es el título que da nombre al nuevo disco de Linkin Park, el cual se lanzará en plataformas el próximo 15 de noviembre. ¿Te latió lo que escuchaste de Emily Armstrong? Si no la has oído, aquí te compartimos una probadita con el nuevo single de la banda que hizo que disfrutáramos tanto de Chester Bennington y que, esperemos, lo sigamos haciendo con Emily Armstrong.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.