Esperan que Pedro Páramo deje un legado como la novela

La actriz Mayra Batalla se introduce en el realismo mágico de Pedro Páramo, filme en el que Rodrigo Prieto debuta como director. Espera que así como la novela de Juan Rulfo dejó un importante legado, la película tenga la misma repercusión.

“La novela en sí ya ha dejado un legado importante y creo que nuestra adaptación puede dejar un legado similar, es importante decir que mucha gente joven y no tan joven tendrá su primer acercamiento a través de esta película.

“Me parece que es una gran primera aproximación, porque el guion está bastante apegado al libro, los diálogos son tal cual están ahí, y si la gente conecta con la cinta, posiblemente llegará a la novela. Eso sería algo genial”, dijo a La Razón Mayra Batalla, quien en el largometraje da vida a Damiana Cisneros, “la guía y cuidadora de Pedro Páramo y su casa”, en sus palabras.

Destacó la importancia que tiene su personaje en la historia, pues es “la que cuida al único hijo que él reconoció y es parte de estas mujeres que van guiando la llegada de Juan Preciado. Para mí, Damiana es algo así como el fulgor, se trata de uno de los dos únicos personajes que están durante toda la película, ella se encarga de guiar incluso después de la muerte de Pedro Páramo”, señaló.

La producción de Netflix, que tuvo una proyección especial en el Festival de Cine de Morelia (FICM), cuenta con las actuaciones de Manuel García-Rulfo, Tenoch Huerta, Noé Hernández, Dolores Heredia y Giovanna Zacarías. Para Mayra Batalla, participar en este proyecto fue totalmente inspirador.

“Estoy feliz de estar en esta película por todo lo que implica, porque Rodrigo es un gran artista con una importante trayectoria. Había esta emoción de trabajar con él, conforme fue pasando el tiempo iban creciendo las razones para hacer esta cinta. De verdad me siento muy afortunada de ser una de las actrices que él eligió para contar esta historia”, expresó Mayra Batalla con satisfacción y alegría.

Tal como suele pasar con muchas personas, la actriz se acercó por primera vez a la novela de Juan Rulfo en sus años de escuela y compartió que “es un libro que como a la gran mayoría llegó a mí en la prepa por recomendación y tarea de un maestro, confieso que en ese momento fue muy difícil de entender para mí porque no tenía la experiencia de vida para entender tantos conceptos y tampoco tenía la experiencia lectora para absorber un libro así, pero con el paso del tiempo volví a leerlo y me fue interesando más”.

La intérprete contó que para preparar su personaje comenzó a adentrarse más a la obra de Juan Rulfo. “Es cuando más me adentro en esta historia y no sólo la volví a leer varias veces, sino que vi el documental que hizo Juan Carlos Rulfo con todo el trabajo fotográfico de su padre, Juan Rulfo, y es importante decir que Rodrigo Prieto toma muchísima inspiración de esas fotografías, y también investigué mucho al respecto porque hay mucha gente estudiosa que ha escrito sobre la novela, es vasta, me empapé muchísimo sobre ella”, contó.

Sobre el reciente paso de la película en el Festival de Cine de Morelia, la actriz dijo que “es como cuando has preparado una fiesta y te has dedicado todo el tiempo a que cada uno de los detalles estén en su lugar para que la gente pueda apreciarlos, es finalmente poder compartir con público mexicano todo el trabajo que hicimos, es muy bonito”.

El filme Pedro Páramo podrá verse en algunos cines selectos a partir del 24 de octubre en México y el próximo 6 de noviembre se estrenará en Netflix.