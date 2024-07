Esto costó el millonario anillo que Christian Nodal le dio a Ángela Aguilar en su boda

Ángela Aguilar se siente toda soñada porque se acaba de casar con Christian Nodal motivo por el cual la nepo baby más detestada de México y Argentina decidió presumirle a sus fans su costoso anillo de matrimonio, el cual el cantante de rancheras le compró… en vez de darle una buena pensión a su hija Inti.

Ángela Aguilar compartió a través de sus historias de Instagram una serie de imágenes de su boda con Nodal, la cuales no son muy distintas a las que ya se vieron en redes sociales.

No obstante, la única que valió la pena de todo su bride dump fue aquella en la que justamente presumió su enorme y carísimo anillo que la marca como la mujer propiedad de Christian Nodal, según las costumbres del rancho conservador, tal y como fue criado.

Cabe recordar que según “Chisme no Like” Nodal y Pepe Aguilar se habrían peleado fuertemente, justo porque al señor no le habría parecido que el ex de Cazzu le quitara a su inocente y mustia muchachita.

"El señor Pepe Aguilar sí estaba que echaba fuego de su boca y su soberbia contra Nodal y su familia porque le habían quitado a su nena", dijo Javier Ceriani, quien señaló que Nodal le habría contestado a Pepe: "Yo estoy con tu hija, me voy a casar con tu hija y me la voy a llevar, te guste o no".

De acuerdo con la periodista Ana María Álvarado, el de Ángela, el cual tiene un enorme brillante en el centro, le habría costado a Nodal la ridícula suma de 3 millones de dólares, aproximadamente 55 millones de pesos mexicanos.

El anillo de la Ángela Especial

De acuerdo con lo que dijo la especialista de farándula, este lujoso regalo fue le entregado durante su viaje a Europa en junio, mientras Nodal cumplía con compromisos profesionales. “Fue en Roma. Se lo escondía, se lo volteaba para las fotos”, comentó.

El anillo no solo ha capturado la atención de los fans por su valor, sino también por el simbolismo que representa: el inicio del evento canónico de la “nena” de Pepe Aguilar.