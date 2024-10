¿Cuándo se estrena 'One Piece Fan Letter' en Netflix y en Crunchyroll?

Este 20 domingo de octubre se cumplen 25 años de la emisión del primer capítulo del anime de “One Piece”… y el manga aún no puede terminar. No obstante, no todo son quejas para Eiichirō Oda, sino que también es momento de celebrar, pues para conmemorarlo Netflix y Chrunchyroll estrenarán “One Piece Fan Letter” y a continuación te decimos todo lo que tienes que saber para no perdértelo.

“One Piece Fan Letter” es un cortometraje especial inspirado en una de las novelas de la serie titulada “Las historias de la banda del Sombrero de Paja”, la cual fue publicada en 2017y que se ha convertido en una de las favoritas de los fans.

La historia se ubica justo después del timeskip y mostrará la manera en la que influyeron los Piratas de Sombrero de Paja (Luffy y sus panas, por si no le sabes) en las vidas de los ciudadanos de Grand Line, aunque, en específico, se enfocará en lo inspiradora que ha sido Nami para una niña.

¿Dónde ver 'One Piece Fan Letter'?

“Una joven obsesionada con Nami sueña con poder conocerla hasta que un buen día los Sombrero de Paja llegan a su región, el archipiélago Sabaody. Debatiéndose entre el miedo a cruzarse con piratas y la ilusión de conocer a la Gata Ladrona, la pequeña se disfrazará de pirata y empezará a buscar por todos lados. Su aventura le llevará a infiltrarse entre los Falsos Sombreros de Paja y a verse las caras con los temibles Pacifistas de Sentomaru. ¿Logrará dar con su modelo a seguir a pesar de todo?”, señala la sinopsis oficial.

Básicamente, esta obra es una alegoría de cómo Eiichirō Oda ha cambiado la vida de millones de personas en el mundo gracias a su legendaria obra.

“One Piece Fan Letter” se estrenará no solo en Netflix el próximo sábado 26 de octubre de 2024. No obstante, si eres más de nicho, ya está disponible en Crunchyroll.