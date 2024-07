Evaluna y Camilo se 'separan' antes del nacimiento de su segundo hijo: 'Me pone triste no estar con ella'

Hace un par de días, Camilo y Evaluna compartieron la noticia de su separación... Por unos días. La pareja ha mostrado la fortaleza que existe en su relación, a pesar de que en más de una ocasión han recibido fuertes comentarios y mensajes de odio por su manera de amar.

La pareja ha decidido sin embargo 'separarse' antes del nacimiento de su segundo hijo. La noticia ha sorprendido, pues Camilo y Evaluna casi siempre están juntos, como lo dejan ver en sus conciertos y a través de redes sociales, pero al parecer, se ha tratado de una decisión en conjunto.

La cantante venezolana no pudo contener las lágrimas ante la situación, mientras que el artista señaló que les fue muy complicado tomar la decisión de alejarse, aunque fuera solo por un par de días, pues aún no ha nacido su bebé.

Evaluna y Camilo 'se separan'

Fue a través de su cuenta de YouTube que Evaluna y Camilo compartieron un video titulado "Conflicto entre realidades: nos separamos por unos días". En este, podemos ver a Evaluna al borde del llanto y a la pareja contar porqué tuvieron que distanciarse cuando no falta mucho para que la mujer tenga a su segunda hija.

La famosa destacó que debe regresar a su casa en Miami, Florida, para descansar y disfrutar de lo que queda de su embarazo en la comodidad de su hogar, aunque esto significó dejar a Camilo solo por 5 días en su gira por Europa.

“Necesito estar en mi casa para esperar a Amaranto, pero también estoy triste y tengo miedo de estar sola en mi casa, sin mi esposo esperando a que llegue Amaranto (…) Sé que estas triste y que van a ser unos días difíciles, pero estoy decidiendo irme porque es lo que necesito en este momento”, reflexionó la hija de Ricardo Montaner.

Evaluna se fue cinco días antes que Camilo. YouTube

Camilo también se mostró algo aturdido por la separación, pero igual apoyó a Evaluna: “La vida real está llena de conflictos, conflictos con los demás y conflictos contigo mismo (…) Evaluna está muy embarazada, nuestra partera dice que no hay problema al viajar, pero es probable que le pongan problemas si la ven muy embarazada. Sintió en su corazón que ya era hora de irse para la casa a estar tranquila, soltar el ancla, en calma. A mí todavía me queda una semana de gira y la verdad es que me pone triste no estar con ella".