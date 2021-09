Ricardo “Loco” Arreola de Exatlón México contó los difíciles momentos que lo marcaron como la muerte de su madre, el bullying que sufrió de niño y el día en que su papá lo echó de la casa.

Ricardo, nuevo integrante de los Conquistadores de Exatlón México, se abrió con los fans del programa para revelar cómo fue su vida antes de alcanzar la fama como peleador de artes marciales mixtas.

La vida de EL LOCO no ha sido nada fácil, ha pasado por momentos muy crudos como la muerte de su madre, el bullying y cuando su papá lo corrió.

“Empecé (en las artes marciales) porque en la escuela me molestaban, era niño raro, me gustaban mucho los cómics, los mangas, entonces como que no encajaba y me molestaban”, dijo el atleta azul de Exatlón México.

El deportista comentó que comenzó a practicar karate y un día se defendió de los niños que le hacían bullying y dejaron de molestarlo.

“Loco” Arreola de Exatlón México habla sobre la muerte de su madre

Ricardo “Loco” Arreola de Exatlón México recordó que cuando él tenía 17 años su mamá falleció y él sentía que ese hecho era muy injusto y meses después su padre lo corrió de la casa.

“Mi mamá falleció cuando tenía 17 años y meses después mi papá me echó de la casa y tuve que arreglármelas por mí mismo, se me hizo muy injusto que mi mamá falleciera, me tomó tiempo comprender que mi mamá cumplió el ciclo de su vida”, contó entre lágrimas.

“Loco” Arreola dijo que él siempre tuvo en mente salir adelante y no dejarse caer como lo hicieron sus amigos.

Asimismo, indicó que la única cosa que le puede agradecer a su papá es haberle inculcado el amor por los deportes.