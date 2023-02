Tras éxito en Netflix, Smiley llega a México

Después del éxito que tuvo en Netflix la serie Smiley, una adaptación de la obra de teatro española homónima de Guillem Clua, se monta por primera vez en México para sumergir al público en la conflictiva relación de Álex y Bruno, quienes viven un amor desde sus inseguridades.

Álex y Bruno son totalmente opuestos, el primero es extrovertido y el segundo no. Son como agua y aceite, pero coinciden en sus temores sobre el amor y lo que significa entablar una relación.

“Bruno es un arquitecto con grandes inseguridades acerca de su físico a la hora de ligar, por obras del universo se topa con Álex y pasa esta relación un poco tormentosa, fuerte, pero al mismo tiempo interesante y única”, adelantó ayer en conferencia de prensa el actor Martín Barba, quien junto con Jesús Zavala alternará en el papel de Bruno.

Con un tono de comedia, la puesta en escena dirigida por Joserra Zúñiga reflexionará sobre las relaciones de pareja actuales, al tiempo que mostrará sin estereotipos la relación entre dos hombres homosexuales.

“Es una relación como lo son hoy en día, pero siendo súper respetuosa. Toda la cartelera LGBT+ que ha estado haciendo contenido para la comunidad ha logrado que se vaya visibilizando poco a poco, hacerlo con comedia es la manera de irnos acercando a tener una cartelera que ya no sea dividida por lo LGBT+ y el resto, sino que veamos estas historias en todos los lugares. Se ha avanzado mucho”, resaltó Jesús Zavala, quien con Jerry Velazquez dará vida a Álex.

En lo anterior coincidió Martín Barba, quien señaló que en Smiley también se mostrarán las distintas situaciones del enamoramiento.

“Se ha avanzado mucho en la visibilidad del tema, pero no solamente eso es lo importante, porque sería limitar todas esas capas que tiene una vida, el único problema de un gay no es sólo salir del clóset, tiene muchos problemas, igual que el de un heterosexual. Esta obra sí va más allá, no sólo es que son personajes gays, es una manera de replantearse cómo te estas relacionando con las personas, creo que por ese lado la gente va a hacer clic”, apuntó el histrión.

Barba, quien ha actuado en Supertitlán, comentó que la puesta en escena busca que no solamente la vea el público LGBT+, sino llegar incluso a generaciones a las que tal vez les resulte incómodo el tema.

“La lucha va a ser que lo vea quien sea, cuando veo esto digo: ‘Quiero que lo vean mis papás’, sé que se van a escandalizar, sentirse incómodos, pero así es la vida, así que dejemos de vivir en nuestras burbujas, acostumbrémonos a que existe diversidad en todos los aspectos”, externó.

Smiley llegará a La Teatrería, Tabasco 152, colonia Roma, en la Ciudad de México, a partir del próximo 9 de marzo.