'El Exorcista': Esto pasó con Linda Blair, la actriz que protagonizó la terrorífica cinta

Sin lugar a dudas, uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror es Regan MacNeil, la "niña del exorcista", quien aterrorizó a miles de espectadores durante la década de los setenta con la cinta "El Exorcista", de William Friedkin, quien falleció hoy a los 87 años de edad.

El cineasta entregó al público un largometraje que revolucionó el cine de terror en forma y fondo, desde la representación del mal, hasta la estética visual. Friedkin adaptó a la pantalla grande la novela del escritor William P. Blatty, quien deseaba hacer una obra que regresara la fe cristiana a las audiencias.

El resultado fue una película espeluznante que provocó desmayos en sus primeras proyecciones y que hoy en día es considerada la cinta más terrorífica de la historia. Uno de los elementos más perturbadores del largometrajes es la protagonista, quien es poseída por un demonio.

Se trata de Regan, una pequeña de 12 años quien adopta una forma demoniaca que aterró a miles de personas con su perturbadora mirada y su terrorífica voz. La interpretación de este personaje estuvo a cargo de Linda Blair, quien es recordada principalmente por su participación en esta película.

Hoy, Linda Blair tiene 64 años y luego de protagonizar la cinta de Friedkin continuó dedicándose a la actuación. Además, la actriz apoya públicamente causas benéficas, sobre todo los derechos de los animales. En 2004, Blair fundó la Linda Blair WorldHeart Foundation, organización sin fines de lucro que sirve para rehabilitar y adoptar animales de rescate.

Durante su carrera participó en múltiples cintas, muchas de ellas relacionadas con "El Exorcista", como la parodia "Repossessed", de 1990, quien protagonizó junto a Leslie Nielsen. El último largometraje en el que participó llevó como título "Surge of Power: Revenge of the Sequel" y se estrenó en 2016.

Linda Blair, actriz que protagonizó "El exorcista". Foto: Instagram

DGC