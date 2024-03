Fallece Louis Gossett Jr., tercer afroamericano en ganar un Oscar

Louis Gossett Jr., el primer hombre negro en ganar un Oscar como actor de reparto y ganador de un Emmy por su papel en la seminal miniserie de televisión Raíces, ha fallecido. Tenía 87 años.

El primo hermano de Gossett, Neal L. Gossett, dijo a The Associated Press que el actor murió en Santa Mónica, California. Un comunicado de la familia dijo que Gossett murió el viernes por la mañana. No se reveló la causa de la muerte.

El primo de Gossett recordó a un hombre que caminó con Nelson Mandela y que también era un gran contador de chistes, un pariente que enfrentó y luchó contra el racismo con dignidad y humor.

“No importan los premios, la ostentación y el glamour, los Rolls-Royce y las grandes casas en Malibú. Lo que importa es la humanidad de las personas que él defendía”, dijo su primo.

Louis Gossett siempre consideró los comienzos de su carrera como una historia de Cenicienta al revés, en la que el éxito le encontró desde muy joven y le impulsó hacia adelante, hacia su Oscar por Un oficial y un caballero.

En 1959, Gossett fue aclamado por la crítica por su papel en la producción de Broadway de “A Raisin in the Sun”, junto a Sidney Poitier, Ruby Dee y Diana Sands; mientras que en televisión se dio a conocer como Fiddler, en la innovadora miniserie de 1977 Raíces, que mostraba las atrocidades de la esclavitud en televisión. El extenso reparto incluía a Ben Vereen, LeVar Burton y John Amos.

En 1983 se convirtió en el tercer afroamericano en ganar un Oscar y el primero en obtenerlo en en la categoría de actor secundario, por su interpretación del intimidante instructor de los Marines en la película Un oficial y un caballero, junto a Richard Gere y Debra Winger. También ganó un Globo de Oro por el mismo papel.

“Más que nada, fue una enorme afirmación de mi posición como actor negro”, escribió en sus memorias de 2010, An Actor and a Gentleman.

Gossett asistió a la Universidad de Nueva York con una beca de baloncesto y arte dramático. Pronto actuó y cantó en programas de televisión presentados por David Susskind, Ed Sullivan, Red Buttons, Merv Griffin, Jack Paar y Steve Allen.

Además, entabló amistad con James Dean y estudió interpretación con Marilyn Monroe, Martin Landau y Steve McQueen en una rama del Actors Studio impartida por Frank Silvera.

Pero ganar un Oscar, decía Gossett, no cambiaba el hecho de que todos sus papeles fueran secundarios.

El más reciente fue en 2023, en el remake de El color púrpura, donde interpretó a un obstinado patriarca.

En su vida privada, Gossett luchó contra el alcohol y la adicción a la cocaína durante años después de ganar el Oscar. Fue a rehabilitación, donde le diagnosticaron el síndrome del moho tóxico, que atribuyó a su casa de Malibú; para 2010 anunció que tenía cáncer de próstata, detectado en las primeras etapas.

Le sobreviven sus hijos Satie, un productor-director de su segundo matrimonio, y Sharron, una chef a la que adoptó tras ver a la niña en un segmento de televisión sobre niños en situación precaria.