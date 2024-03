VIDEO | Daddy Yankee regresa a la música con canción cristiana; así reaccionan sus fans

Daddy Yankee sorprendió en diciembre pasado con una asombrosa revelación: se alejaría de los escenarios para dedicarse de lleno a su fé, una declaración que lo llevó a recibir varias críticas por parte del público. Parece ser sin embargo, que el cantante puertorriqueño no se aleja del todo de la música, ya que ahora estrenó su primer tema cristiano, "Donante de Sangre".

Hace dos años, Daddy Yankee anunció su última gira, la cual tituló La Última Vuelta World Tour y donde recorrió las ciudades de países como Estados Unidos, Canadá y España. Sin embargo, en la clausura de la misma, reveló frente 8 mil seguidores que su vida se enfocaría en un nuevo porósito: predicar la palabra de Dios, pues ahora es ferviente creyente de la iglesia cristiana.

Video oficial de "Donante de Sangre"

"En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que esos días ya terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo (...) es por eso que esta noche reconozco, y no me avergüenzo en decirle al mundo entero, que Jesús vive en mí y que yo viviré para él" expresó en el pasado sobre su conversión al cristianismo y la devoción que tiene actualmente por Dios.

Daddy Yankee regresa a la música con un "propósito"

Daddy Yankee reveló en redes: "Siempre soñé con hacer un lanzamiento musical en el día más importante de la historia de la humanidad. Gracias Dios por concederme la oportunidad de honrarte frente al mundo", pues lanzó su nuevo tema en Viernes Santo, el día de la crucifixión de Cristo.

"Había dicho que iba a utilizar todas mis plataformas para el reino y eso es lo que estamos haciendo, llevando la palabra, llevando testimonios y la música, que es el ministerio también de este servidor, de los talentos que Dios me dio para utilizarlo para su propósito, me siento bien complacido, me siento en plenitud porque, como me dijeron: ´Te hicieron como Pedro, Pedro no lo cambiaron de oficio, sino de propósito´", planteó en una publicación de Instagram.

Su nuevo tema, "Donante de Sangre", es actualmente una de la stendencias en YouTube al contar con casi 600 mil reproducciones en menos de 24 horas.

Hoy inicia una nueva historia, la música ahora viene con un propósito importante 🙏🏼🩸



Donante de sangre, el nuevo inicio musical en la historia de Raymond Ayala @daddyyankee



Video oficial aquí 👇✝️

https://t.co/hcSbtU2jm9 pic.twitter.com/yinvB5WQ5B — El Cartel Records (@Cartelrecordsdy) March 29, 2024

El coro de la canción relata "Yo fui sanado con su sangre, libre camino por su sangre, soy diferente a lo que era ante', gracia' a la gracia de mi Padre". Asimismo, en "Donante de Sangre", Daddy Yankee asegura que Dios lo ayudó a ser una mejor persona hoy. Tras escuchar el tema, el público regguetonero lo aplaudió a través de diversos comentarios en redes sociales, pues si bien disfrutan de los temas antiguos del artista, les agrada volverlo a escuchar.