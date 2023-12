Daddy Yankee y Don Omar se reconcilian después de 7 años; "Siempre existirá espacio para el perdón"

Recientemente, Daddy Yankee ha decidido cambiar de camino y encontrarse con Dios al retirarse de la música; tal parece que esto significa también limar asperezas y terminar pleitos pasados, como sucedía entre él y Don Omar, cuya pelea inició en 2016 pero que finalmente, después de 7 años, han logrado soltar.

"Hoy me siento tranquilo de saber que eso quedó atrás, y somos un ejemplo de que podremos tener diferencias pero siempre existirá espacio para el perdón" confesó Daddy Yankee a través de un post de Instagram, en el cual etiqueta a su antiguo rival y donde comparte, además de una foto de su compañero, otra más donde se encuentran juntos sobre el escenario.

"Usted también ha sido un grandioso adversario y nunca dejaré de reconocer todo lo que también has hecho por nuestro movimiento". le reconoció a Don Omar.

¿Por qué sucedió la pelea entre Don Omar y Daddy Yankee?

Desde 2016, las dos personalidades del reguetón, quienes destacan por ser ambos pioneros en el género y abrir las puertas al mundo a los actuales representantes del mismo, vivieron el rompimiento de su relación cuando trabajaron juntos en la gira The Kingdom, aunque los motivos detrás fueron diferentes de acuerdo con cada artista.

Por una parte, el Big Boss declaró primero que él había querido lejarse tras ser abandonado por su compañero a mitad del tour; sin embargo, Don Omar confesó que Yankee no fue tan honesto durante una entrevista en octubre de 2022, donde explicó que la mala organización del tour bajó los ánimos de todos. Tras el primer show, Don Omar vi una portada con el título en primera plana "Daddy Yankee noquea a Don Omar" y supo que su compañero estaba detrás de la situación.

"Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”.

Sin embargo, parece que la paz ha llegado justo en el momento preciso para que ambos artistas pasen una Navidad sin enemigos.